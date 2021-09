Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa pagpasok ni Manila Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso sa laban pagkapangulo sa 2022, dumami ang mga kandidato at lumawak na ang karera.

Ayon sa ilang analysts, lalong naging kaabang-abang ang labanan sa pagdeklara ng kandidatura ni Domagoso, lalo't tulad ni Pangulong Rodrigo Duterte noon, alkalde din siya at popular sa masa.

Tulad din ni Sen. Manny Pacquiao, laki sa hirap si Domagoso.

"Telegenic siya. So that’s one thing. And young, so nakaka-identify sa kanya yung 30 or 35 percent ng mga botante. Tapos, makikita mo sa kaniyang pinalabas na advertisement, yung pinalabas niya sa Facebook, pinapakita niya na regular guy siya," sabi ni Jean Franco, propesor ng political science sa UP.

Ang popularidad sa social media nina Domagoso at ng kaniyang inanunsyong running mate na si Dr. Willie Ong, malaking bagay ayon kay dating Ateneo School of Government dean Tony La Viña.

"Stroke of genius... Perfect choice sa pandemic," ani Laviña.

Ito ay dahil sa panahon ng pandemya, sa social media ang labanan at hindi sa mga pisikal na pangangampanya.

Pero ayon kay UP professor Edna Co, kulang sa karanasan si Domagoso sa larangan ng national politics.

"The Davao mayor taught us and made us realize that leading the whole nation really requires a more unifying, a bigger perspective beyond using authority which will work probably at the local level," ani Co.

Tingin naman ni UST political science associate professor Frederick Rey, kailangan ding lawakan ni Domagoso ang kanyang naaabot sa ibang bahagi ng bansa.

"Yung isa pa pong bahagi na kailangang punuan ay yung kaniyang network, yung kaniyang tao sa ground. 'Yung kaniya bang popularity sa city ay nakakaabot sa mga bayan-bayan, sa mga sulok ng mga kanayunan sa probinsya?" ani Rey.

Ngayong nagdeklara na si Domagoso, ano ang tsansa ni Vice President Leni Robredo?

"At this point, I’m running out of imagination on what next step VP Leni is going to take unless she moves in the direction of, say, going local as she had repeatedly mentioned," ani Co.

"Leni is the best president we would have. But si Isko is positioned to win against the Duterte candidate," sabi naman ni La Viña.

Pero tingin ni Franco, si Robredo pa rin ang pinakamalakas na kandidato ng oposisyon.

"Siya yung talagang oposisyon. Kung sino i-VP niya, pampalakas na lang yun sa kaniya. Pero kung yung narrative na since day 1 eh lalabanan ko ang rehimeng ito, eh si Leni yun," ani Franco.

Sa Oktubre 1 hanggang 8 nakatakda ang filing ng certificates of candidacy para sa May 9, 2022 elections, habang hanggang November 15 naman ang period of substitution.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News