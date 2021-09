Restoran sa Tagaytay noong Setyembre 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Naglabas ng panuntunan ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay para sa dining services sa siyudad, kabilang ang pagpayag sa fully vaccinated na non-authorized persons outside of residence (non-APOR) na makapasok sa mga kainan.

Sa Executive Order No. 38 na pirmado ni Mayor Agnes Tolentino, ipatutupad din sa Tagaytay ang Section 3, No. 5 ng guidelines sa pagpapatupad ng alert level system sa Metro Manila.

Tagaytay City adopts IATF's policy in Metro Manila allowing only fully vaccinated individuals in dine-in services. pic.twitter.com/yqnnaqzkNf — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) September 22, 2021

Sa ilalim nito, pinapayagan ang indoor dine-in services sa 10 porsyentong kapasidad ng lugar, pero para lang sa mga fully vaccinated na indibidwal.

Watch more on iWantTFC

Puwede rin ang al fresco o outdoor dining para sa 30 porsyentong kapasidad ng establisimyento.

Kailangan din fully vaccinated na ang lahat ng empleyado ng establishimento. Dapat may divider o acrylic glasses sa kainan, natitiyak ang physical distancing, at regular ang disinfection.

Noong Agosto pa bukas ang mga kainan sa Tagaytay pero para lang sa mga APOR.

Ayon kay Tagaytay City Health Officer Dr. Liza Capupus, bagama't tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa lungsod, hindi ito puwedeng magsara ng pinto sa mga turista dahil kailangan ding balensehin ang kalusugan at ekonomiya.

Nakikita ni Capupus na minsan ay nagkakaroon ng hawahan ng virus sa mga kainan, pero isinasailalim umano sa lockdown ang mga establisimyento na may mga empleyadong nagkakasakit.

"May mga restaurants na rin na dumadami ang mga kaso ng COVID postive nila sa kanilang mga staff, at saka 'yung ibang establishments like groceries... Kaya nagla-lockdown kami ng grocerries at saka restaurants who have clustering of cases,” aniya.