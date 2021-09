Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pormal nang inanunsiyo ngayong Miyerkoles nina Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at Dr. Willie Ong ang kanilang tandem bilang kandidato sa pagkapangulo at bise presidente para sa halalan 2022.

"Buong kababaang loob, inihahayag ko sa inyo, mga kababayan ko, sa darating na Mayo, tanggapin niyo po ang aking aplikasyon bilang pangulo ng Pilipinas," ani Domagoso sa isang programa.

"I will be a healing president," dagdag niya.

Sa parehong talumpati, binalikan ni Domagoso ang buhay niya bilang basurero at pangmamaliit na naranasan niya.

"Lumaki akong busabos pero hindi ako naging bastos," sabi ni Domagoso.

Matagal aniya niyang pinag-isipan ang pagtakbo dahil hindi naman siya galing sa political clan pero binigyang-diin ng alkalde ang sitwasyon ng bansa ngayon dulot ng COVID-19 pandemic.

Nagpasaring si Domagoso sa COVID-19 response ng national government, mula sa paulit-ulit na lockdown, paggamit ng face shield, at pag-imbak ng pondo.

"Sa pagtugon sa pandemya, kailangan ay bilis-kilos," anang alkalde.

Nagparinig din ang alkalde sa mga politikong aniya'y aayaw-ayaw pa tumakbo at puro pangako lang ang ginagawa.

Tiniyak naman ni Domagoso na ngayon pa lang ay bubuksan na niya ang sarili para sa mga suhestiyon at kritisismo para sa kaniyang "open government policy."

"I may not give you [the] perfect government but together, we can make it better," aniya.

Aminado naman si Ong na wala sa plano niya ang pagtakbo sa susunod na halalan pero kaisa aniya siya ni Domagoso sa pagnanais na maibigay lang sa tao ang serbisyo ng gobyerno.

Iginiit ni Ong na COVID-19 ang kalaban niya at hindi mga katunggali sa pagka-vice president.

Tiniyak din ni Ong na "best vaccine" ang ibibigay niya sa mga Pinoy.

MUKHA NG OPOSISYON?

Umani naman ng sari-saring reaksiyon mula sa mga political analyst ang pagtakbo sa pagkapangulo ni Domagoso.

Kumbinsido si Atty. Tony La Viña na posibleng si Domagoso ang maging mukha ng oposisyon kung hindi tatakbo sa pagkapangulo si Vice President Leni Robredo.

Ipinaliwanag sa Teleradyo ni La Viña, dating dean ng Ateneo School of Government, na si Robredo pa rin ang may hawak ng "anti-Duterte vote" pero puwede itong magparaya kay Domagoso.

Kaya mahalaga ang magiging kilos ng alkalde sa mga susunod na linggo, kabilang na ang paninindigan sa mga isyu gaya ng human rights violation.

"Si Yorme, from the very beginning, ambitious. From the very beginning, [he] wanted this... Si VP Leni, to be honest, hindi siya ambitious," ani La Viña.

Ayon naman kay Frederick Rey ng University of Santo Tomas Department of Political Science, bagama't may kakayahang manalo si Domagoso, mayroon din siyang mga limitasyon.

"'Yong isa bahagi na kailangang punuan ay 'yong kanyang network, 'yong kanyang tao sa ground," paliwanag ni Rey.

"Kung 'yong kanya bang popularity dito sa city ay nakakaabot sa mga bayan-bayan, sa sulok, mga kanayunan sa probinsya."

Bago sina Domagoso at Ong, nauna nang nag-anunsiyo sina Sen. Panfilo "Ping" Lacson at Vicente "Tito" Sotto III na tatakbo bilang president at vice president sa susunod na halalan.

Noong Linggo, pormal na ring nagdeklara si Sen. Manny Pacquiao na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na halalan.