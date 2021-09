Umabot na sa mahigit 14,000 ang mga lumabag sa minimum health protocol sa lalawigan ng Pampanga sa loob ng mahigit isang buwan.

Sa tala ng Pampanga Provincial Police Office, mula Agosto 2 hanggang Setyembre 15, pumalo sa 14,528 ang kanilang naarestong lumabag sa minimum health protocol.

Sa bilang na ito, 10,769 ang nahuling hindi nagsusuot ng face mask at face shield, habang nasa 694 naman ang lumabag sa physical distancing.

Mayroon ring 600 lumabag sa curfew, habang 2,239 ang lumabag na nga sa curfew, wala pang suot na face mask.

Ayon kay Police Lt. Col. Dederick Relativo, agad din naman pinapalaya ang mga nahuhuli matapos kunan ng retrato para maiwasan ang kumpulan sa mga detention facility.

"Nire-release natin because of the congested detention facility natin kaya dino-document natin sila, pini-picturan natin sila tsaka natin sinasampa yung kaso thru regular filing," aniya.

Mahigpit rin ang pagbabantay sa 25 border control points sa lalawigan para masigurong hindi basta-basta makakapasok ang mga indibidwal na hindi essential ang lakad.

Sa tala ng pulisya, nasa 7,586 ang hindi pinahintulutang makapasok ng Pampanga dahil walang RT-PCR o kaya ay antigen test. Nasa 344 rin ang may kasamang menor de edad.

Sa mga authorized persons outside residence (APOR), nasa 31 ang walang RT-PCR o antigen test result, at nasa 215 ang walang naipakitang company ID o ano mang dokumentong magpapatunay ng pagpunta sa Pampanga.

Nilinaw naman ng pulisya na sa kabila ng mataas na bilang ng mga violations ay may nakita na silang improvement o pagbabago rito.

Dagdag pa ni Relativo, seryoso ang pagsasampa nila ng kaso sa mga lumabag sa protocols.

Sa mahigit 14,000 na violators, nasa 1,729 na ang nasampahan ng kaso.

- ulat ni Gracie Rutao