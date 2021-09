MAYNILA - Kinuwestyon sa pagdinig ng Senate Finance Committee ang mga proyekto na nagkakahalaga ng P100 bilyon pero hindi maipatupad dahil wala pang approval ng Office of the President.

Paliwanag ni Deputy Executive Secretary Michael Ong, dahil nasa ilalim ng tinatawag na for later release (FLR) ang nasabing mga proyekto at kailangan na fully vetted ang mga ito ng DBM bago i-release.

"The FLRs are limited to the new budgetary items that are not in the NEP (National Expenditure Plan). many of these because they are not in NEP have not gone through the usual vetting process of agencies, aniya.

Pero giit ni Sen. Nancy Binay, siyam na buwan na ang nakalipas at tatlong buwan na lang ay tapos na ang taon na ito.

Kapag hindi pa na-release ang nasabing pondo para sa mga proyekto ng gobyerno ay ibabalik na ito sa national treasury.

"Binigyan natin ng allocation 'to last year as part of the Build, Build Build program ng pamahalaan. Nakakagulat kasi nga mag-October na in a few days and then may maririnig tayo na P100 billion worth of projects na alam natin can generate a lot of jobs na kailangan na kailangan natin ngayon pero hanggang ngayon hindi nai-implemnet 'yung mga programa na ito," ani Binay.

"Ano bang plano nila? Are they planning to release this or wala na talaga plano na ituloy mga ganitong projects?"

Ipinakiusap din ng mga senador na ilabas na ang pondo para sa ipinasang batas para sa scholarship ng mga medical students.

"Baka pwedeng i-prioritize 'yung medical scholarships, kasi that’s much needed by the country. It's been 9 months. Can you give a timeline maybe for the release, or are these going to be held until the end of the year?" ani Sen. Sonny Angara.



"I don’t think so sir. We will look into it and see to it that this is acted soonest," sagot ni Executive Secretary Salvador Medialdea.

Giit pa ni Binay, hindi niya alam kung magagamit pa ang pondo dahil nagsimula na ang klase.

"Siguro hahabol na lang sa second sem, but we might need to do what we did last year where we extend the effectivity of certain expenditures or appropriations," ani Angara.



Sinita rin ni Binay ang pondong ibinigay ng Presidential Management Staff (PMS) sa Department of Budget and Management Procurement Service (PS-DBM) na ayon sa audit report na nagkakahalaga ng P36 million.

Ayon naman kay Budget Undersecretary Ferdinand Cui, ang ilan sa mga inorder nila sa PS-DBM ay dumating na pero ang ilan ay pending pa at nakikipag-ugnayan sila sa PS-DBM para ma-deliver na lahat ng order nila dahil kailangan talaga ito ng kanilang mga tao.

Para sa susunod na taon, nasa P8.2 bilyon ang kabuuang budget ng Office of the President kasama na ang retirement and life insurance premium at pension ng mga dating presidente.

Bumaba nang bahagya ang budget ng OP kumpara ngayong taon.

Nasa P8.186 bilyon ang budget ng OP ngayong taon habang sa 2022 ay nasa P8.182 bilyon ang budget.

Bumaba rin ng P40.47 milyon ang budget ng PMS dahil ngayong 2021 ay nasa P791.6 milyon ang kanilang budget pero sa susunod na taon ay nasa P751.1 milyon naman.

Aprubado na sa sub-committee level ang budget ng OP at PMS at ieendorso na ito sa plenaryo.

