Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na mataas ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa ibang mga rehiyon bukod sa Metro Manila at mga karatig-lugar nito, ayon sa datos.

Lumalabas sa ulat ng OCTA Research na area of concern ang Isabela, Cagayan, at Benguet.

Umabot na sa 158 porsiyento ang growth rate mula Setyembre 15 hanggang 21 sa Isabela habang 29 porsiyento ang sa Benguet.

Hindi rin nalalayo ang obserbasyon ng ABS-CBN Data Analytics.

"Region 2, nasa 64% 'yung weekly growth rate so positive siya, mataas. 'Yung Region 1, Ilocos Region, 3%. CAR is at 9%. So 'yung mga nasa Norte, nakikita natin ay pataas pa rin ang numbers and Region 5, Bicol, nasa 55% ang weekly growth rate," ani ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido.

Bagama't nasa -1 porsiyento ang growth rate ng Cagayan kabilang ang Isabela at Benguet, nasa critical level na rin ang kanilang hospital bed at ICU utilization rates, maging ang kanilang positivity rate.

Isa rin dito ang Batanes, na nakapagtala ng 48 bagong COVID-19 cases. Nananatili namang aktibo ang 204 sa 221 nilang kaso.

Kasalukuyang may 13 pasyenteng naka-admit sa Batanes General Hospital dahil sa sakit, at nakikita nilang dahilan ang pananalasa ng Bagyong Kiko kamakailan.

Maituturing anila na community transmission ang nangyaring hawahan doon, dagdag ng medical chief ng ospital na si Dr. Jeffrey Canceran.

"Medyo malaki po ang na-damage sa probinsya lalo na 'yung mga quarantine facilities and isolation, tapos 'yung the most ay tubig po at siyempre walang power. Ang mga tao ay kaniya kaniyang igib ng tubig kaya nawawala 'yung minimum health standard protocols," ani Canceran.

"Ito po ay community transmission na po. Karamihan ng mga kaso ay galing sa komunidad. May mga staff tayong na-infect din, pero they are not rotating sa COVID ward," aniya.

Ayon naman kay Guido: "We have to remember na hindi lang 'yung beds ang tinitignan kung hindi 'yung manpower din. 'Yung mga health care workers din. Kasama din sila. Kasama din sila sa mga nao-overwhelm."

Giit naman ng Department of Health na mas mabuti na ang kalagayan ng health facilities ngayon kumpara noong isang taon. Pero tingin nila hindi dapat tinitigilan ang pagpapabuti sa mga pasilidad.

"We have likewise seen an overall improvement in our health systems capacity compared to last year, as we were able to add more COVID-19 and ICU beds and augment resources. Nevertheless, it is imperative that the national government together with our local government units continue to improve the health care utilization and capacity to manage cases," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nitong Miyerkoles ay naitala ang 15,592 bagong kaso ng COVID-19 at nasa 4 laboratoryo ang hindi nakapagsumite ng datos, ayon sa DOH.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News