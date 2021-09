Granular Lockdown sa isang lansangan sa San Juan City noong Setyembre 17, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA— Sinisilip ng mga awtoridad ang posibilidad na ipatupad ang alert level system sa ibang rehiyon bukod sa Kamaynilaan, kung saan ito inumpisahan nitong buwan.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Epimaco Densing, posibleng ipatupad ito pagdating ng Oktubre.

"Kung magkaroon tayo ng matagumpay na implementasyon ng alert level system maaari pong implement na ito sa ibang lugar sa labas ng Metro Manila, pati 'yung budget noong nakalaan doon ibibigay na rin natin, ipapareho natin sa iba't ibang probinsya," ani Densing.

Dagdag niya: "Tinitingnan namin, hindi man lahat ng provincial government ang mag-apply nito baka merong gustong mag-volunteer. Bukod sa NCR implement na rin ito sa mga piling probinsya at highly urbanized city sa labas ng Metro Manila, so 'yun ang tinitingnan naming possibilidad by October."

Nakatakdang mag-usap ang DILG, mga gobernador at mga mayor para plantsahin ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng granular lockdowns.

Matatandaan na noong nakaraang linggo ay naaprubahan ang pilot implementation ng alert level system sa Kamaynilaan, kung saan tinututukan ang pagpapatupad ng granular lockdown sa mga bahagi ng ilang siyudad na may matataas na kaso ng COVID-19.

Sa alert level pinagbabasehan kung anong mga negosyo ang bubuksan sa kada siyudad. Sa ngayon, ang Metro Manila ay nasa alert level 4 o ang ikalawa sa pinakamataas na alert level.

Tingin naman ni Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos, nakikita na nila ang epekto ng granular lockdowns ngayong bumababa na ang mga kaso.

"The numbers that we’re seeing are good. Bumaba ang active cases and reproductive cases pati ang growth rate. So naha-handle natin itong mabuti ngayon… So good news 'yan," ani Abalos.

Pero sa huli anila ay pagbabasehan pa rin ang pasya ng medical experts kung ibababa ang alert level sa Alert Level 3.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News

