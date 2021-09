Watch more on iWantTFC

Naka-special concern lockdown ang bahagi ng isang seminaryo sa Quezon City matapos magpositibo sa COVID-19 ang 25 pari at mga staff doon.

Tuloy pa rin ang misa sa Christ the King Mission Seminary dahil hiwalay sa simbahan ang gusali kung saan napaparoon ang mga nagpositibong empleyado at pari, ayon kay Fr. Melchor Bernal, direktor ng St. Arnold Center for Integral Dev't Incorporated.

"Tuloy pa rin sa shrine, may misa araw-araw. They have their own liturgical activities, we pray for them," ani Bernal.

Tuloy-tuloy rin aniya ang kanilang gawain kasabay ng mahigpit na pag-iingat.

Ayon sa ulat ng QC Epidemiology and Surveillance Unit (CESU), isinailalim sa special concern lockdown ang Villacristo Rey at Fininman Building ng seminaryo na pawang dormitoryo ng mga pari at empleyado.

Sa 59 katao ng mga pasilidad, 25 sa kanila ang mga nagpositibo sa swab test kung saan 9 ang pari at 16 ang empleyado.

Magmula Setyembre 18, gumaling na ang 11 sa mga nagpositibo at 13 na lang ang active cases. Isang pari naman ang namatay dahil sa sakit.

Inalagaan naman ng mga health worker ang mga may sakit na pari at empleyado.

Kasama sa ni-lockdown na gusali ang clinic at medical supply ng seminaryo.

Ito na ang ikaapat na religious facility na isinailalim sa lockdown. Ang iba pa ay ang Stella Maris Convent (simula Setyembre 10), Religious of the Virgin Mary (simula Setyembre 14), at ang Convent of the Holy Spirit (simula Setyembre 15).

Isinailalim naman sa swab testing ang 136 na mga madre at staff ng Religious of the Virgin Mary sa Barangay Kaunlaran matapos unang madiskubre na may mahigit 100 kaso ng COVID-19 sa loob ng nasabing kumbento.

Inaasahang lalabas ang resulta ng swab test ngayong linggo.

Tuloy naman ang monitoring sa Convent of the Holy Spirit at Stella Maris Convent.

Sinisimulan na ng LGU na bumuo ng mga panuntunan sa bentilasyon ng mga gusali at mga workplace para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Nagpapatuloy rin ang pamimigay ng LGU ng mga pagkain, gamot at mga pangangailangan sa mga naka-lockdown na pasilidad.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News