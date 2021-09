2 resorts sa Davao City na lumabag sa GCQ, isinara

Isinara ng Business Bureau at ng Davao City Tourism Operations Office nitong Sabado ang dalawang resort sa Barangay Daliao, Toril District, Davao City matapos mapag-alamang walang business permit at tumatanggap ng mga social events gaya ng kasal, binyag, at birthday.

Nakapailalim pa rin ang Davao City sa general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions hanggang sa katapusan ng buwan, kung saan ipinagbabawal pa rin ang mga pagtitipon at turismo.

Batay rin sa obserbasyon ng lokal na pamahalaan, walang suot na face masks at mayroong mga bata sa mga isinagawang pagtitipon sa resort.

Ayon sa lokal na pamahalaan, lumabag ang mga resort at mga dumalo sa pagtitipon sa Department of Trade and Industry memorandum circular number 21-28 series na nagbabawal sa mga social events at Inter-Agency Task Force resolution no. 130-A series of 2021.

Noong Setyembre 12, naaktuhan din ng mga pulis at enforcers ng lokal na pamahalaan ang nasa 20 bisita sa isang birthday party na ipinagdiwang sa isang inland resort sa Barangay Catalunan Pequeño.

- ulat ni Hernel Tocmo