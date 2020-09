Trade chief iminungkahing isailalim sa modified GCQ ang Metro Manila

Watch more in iWant or TFC.tv

Iminungkahi ni Trade Secretary Ramon Lopez na isailalim na ang Metro Manila sa mas maluwag na modified general community quarantine (MGCQ) para maibsan umano ang paghihirap ng mga negosyante at ng ekonomiya.

"Ito po ay sa akin lang, maaari po nating i-push ang mas magaan na community quarantine," sabi ni Lopez.

Ang mahalaga aniya ay ang pagsunod ng publiko sa mga patakaran upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

"Ang importante po ay may self-discipline at self-regulation ang buong bayan para bumaba pa rin ang transmission kahit modified GCQ that will allow us to open more sectors in the economy," ani Lopez.

Kasalukuyang nasa general community quarantine ang Metro Manila, na tatagal hanggang Setyembre 30.

Batay sa guidelines ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases at Department of Trade and Industry, sa ilalim ng MGCQ, kabilang sa pahihintulutan ang 100-percent operation ng financial services gaya ng insurance at money changers; publishing at printing; film, music at TV production; overseas recruitment at placement agencies; photography services; at motor vehicle at bike sale and repair.

Nasa 75 porsiyento naman ang papayagan sa mga dine-in na restoran, non-leisure stores sa mga mall, at public at private construction activities.

Sa ilalim din ng MGCQ, 50 porsiyento ang capacity na papayagan para sa hotels, gyms at fitness centers, personal care services, testing, tutorial at review centers, internet cafes, drive-in cinemas, at pet grooming services.

Papayagan na rin ang operasyon ng mga sinehan; language, driving, voice at dance schools; cultural centers; tourist destinations; travel and tour agencies; at live events basta 50 porsiyento ang kapasidad.

Ayon sa Joint Task Force COVID Shield, hindi kailangan ng travel authority kapag bibiyahe sa mga lugar na pawang nasa MGCQ na.

Tutol naman si dating National Task Force Against COVID-19 adviser Tony Leachon sa pagluluwag ng community quarantine.

Ayon kay Leachon, hindi pa handa ang Metro Manila dahil hindi pa napapababa ang mga kaso ng COVID-19.

Kailangan din aniyang pagbutihin pa ang testing, contact tracing, isolation at quarantine capacity.

Tiniyak naman ng Malacañang na hindi magiging kampante sa kabila ng patuloy na mga pagluluwag at imo-monitor din ang kapasidad ng mga ospital.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakaambang subukan ang "new normal" sa mga piling lugar.

"Mayroong areas na zero transmission in the past month, na pupuwede na ideklara as under the 'new normal,'" ani Roque.

Pero hindi pa naglalabas ng detalye para sa nabanggit na "new normal."

Ngayong Martes, umabot na sa 291,789 ang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas matapos makapagtala ang Department of Health ng 1,635 bagong kaso.

Nasa 230,643 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling sa sakit habang 5,049 na ang namatay.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News