Robredo pumalag sa patutsada ni Duterte: Di dapat tumunganga sa bakuna

MAYNILA – Hindi pinalampas ni Vice President Leni Robredo ang mga pagpapatutsada sa kaniya ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ng gabi, kung saan sinabi nitong tila puro salita umano ang lider ng oposisyon.

Sa kaniyang public address kasi, sinabi ni Duterte na puro pambabatikos umano ang ginagawa ng oposisyon, kung saan tumatayong pinuno si Robredo.

"Huwag kayong maniwala diyan [sa] mga Dilawan... I hate to mention her name, but itong si Leni kung ano man hong pinagsasabi. Alam mo, Leni, kung gusto mo, if you really want to do away with COVID, ispreyan natin ang Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa eroplano para patay lahat," ani Duterte.

Pero sa isang Facebook post ilang oras lang matapos ang pahayag ni Duterte, isa-isang sinagot ni Robredo ang mga patama sa kaniya ng Pangulo.

"Hindi yata sapat na basta may ospital, kama at punerarya, ang kailangan na lang gawin ay maghintay ng vaccine... 'Yung number 1 po, hindi masosolusyunan sa pag-spray ng pesticide sa Manila galing sa eroplano," ani Robredo.

Hindi rin tinanggap ni Robredo ang sinabi ni Duterte na bukod sa pagsusuot ng face mask at face shield, paghihintay lang sa bakuna ang maaari nilang gawin.

Bilang tugon ay naglatag si Robredo ng mga sumusunod na hakbang na kailangan daw nilang "pagtulungan."

"Eto po 'yung mga main challenges na identified ngayon at kailangan natin pagtulungan: 1) Suppressing the pandemic by means of medical and non-medical interventions; 2) Overcoming humanitarian emergencies... caused by the pandemic; 3) Restructuring public and private finances in the wake of the pandemic; 4) Rebuilding the economy in an inclusive, resilient, and sustainable way," sabi ng Vice President.

Pero nitong Martes, sumagot muli ang Palasyo sa mga pahayag ni Robredo, at pinanindigang bakuna talaga ang susi kontra pandemya.

"Habang wala talagang bakuna, walang gamot, wala talagang solusyon sa pandemyang ito. Hinahamon ko po si VP Leni. Kung meron siyang solusyon na walang vaccine at wala pa ring gamot, sabihin n'ya po. Sigurado po, baka ngayon din maging presidente siya kung makahanap siya ng solusyon," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Hanggang ngayon ay wala pa ring naiimbentong bakuna laban sa virus na nagdudulot ng COVID-19.

Hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng iba't ibang antas ng community quarantine ang Pilipinas, lalo't hindi pa rin nakokontrol ng pamahalaan ang pagkalat ng COVID-19 kahit higit 6 na buwan na ang pinairal na community quarantine.