P8,000 kada buwan? Nurses patuloy ang panawagan ng taas-sahod

MAYNILA — Sahod ang numero unong dahilan kung bakit maraming nurse ang gustong umalis ng bansa.

Sampung taon nang nurse si Angelique de Ocampo pero minsan na siyang nag-abroad at nasubukan pang magtrabaho sa isang insurance company.



Pero dahil nasa pagne-nurse pa rin ang puso, bumalik siya sa propesyon at pinilit pagtiyagaan ang kakarampot na sahod.

Nasa P16,000 ang sahod ni De Ocampo sa huling pinagtrabahuhang ospital pero naranasan niya ring makatanggap ng P8,000 kada buwan.



Ganito ang mga natatanggap na reklamo ng grupong Bayan Muna kaya noong Oktubre 2019 ay inihain nila ang isang panukala para isulong na itaas sa P30,000 kada buwan ang sahod ng private health workers.

"[Around] P8,000, P9,000 a month, that’s lower than minimum wage na dapat umabot sa P12,000 o P13,000 dito sa Metro Manila... Hindi ko nga rin maintindihan bakit hindi ito nasisita ng Department of Labor [and Employment] na below minimum wage 'yung mga workers sa health sector," ani Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite.

Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello, hindi mahabol ang mga abusadong ospital dahil hindi nagrereklamo ang mga nurse.

"If you have complaints against hospitals then file a complaint formally," aniya.

Pakiusap naman ng Filipino Nurses United, itigil na ang victim blaming dahil responsibilidad ng gobyerno na i-monitor ang pagpapatupad ng batas.

Matagal na rin daw nananawagan ang mga nurse na itaas ang kanilang sahod at ayusin ang kanilang working conditions.

Pero dahil walang tugon, marami ang napipilitang umalis.