Ombudsman minaliit ang halaga ng SALN sa laban kontra katiwaliaan

MAYNILA — Minaliit ni Ombudsman Samuel Martires nitong Martes ang halaga sa pagbusisi sa dokumentong nagtatala ng yaman ng mga opisyal ng pamahalaan, sa gitna ng mas mahigpit na patakaran para masilip ito.

Sa pagharap niya sa Kamara para depensahan ang budget ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Martires na tila ginagamit bilang sandata laban sa public officials ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN).

Giit ni Martires, hindi naman daw nila kailangan ang SALN para mag-imbestiga, na pangunahing mandato ng kanilang opisina.

"Hindi namin kailangan ng SALN... Ang kailangan namin, ebidensya na that this guy accumulated or amassed wealth by accepting an amount of around P50 million," ani Martires, na ginamit na halimbawa ang kasong plunder.

Maaalalang nitong Setyembre ay naglabas ng mas mahigpit na kautusan ang Ombudsman para limitahan ang mga puwedeng makakuha ng kopya ng SALN ng mga opisyal.

Ang mga sumusunod lamang ang maaaring makakuha ng kopya ng SALN:

• Awtorisadong kinatawan ng public official;

• Taong nakakuha ng awtorisasyon mula sa korte para sa ginagawang imbestigasyon;

• Opisina sa ilalim ng Ombudsman na nagsasagawa ng imbestigasyon.

Maraming sektor, partikular na ang mga mamamahayag at transparency advocates, ang nabahala sa hakbang ni Martires.

Pero para kay Martires, tila "pinag-iinitan" ang nasabing dokumento na ginagamit lang daw para siraan ang public officials.

"So ito lang ang ipinagtataka ko: Bakit pinag-iinitan ang SALN? Saan ho ba gagamitin ang SALN kundi para siraan ang isang kawani o opisyal ng pamahalaan?" aniya.

Nauna nang sinabi ng Philippine Center for Investigative Journalism na mahalaga ang naging papel ng SALN sa pag-imbestiga sa mga nakaraang presidente. Dagdag nila, trabaho ng Ombudsman na protektahan ang taumbayan at hindi mga opisyal ng gobyerno.