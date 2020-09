Lisensiya sa e-scooter? Ilang rider umangal sa planong regulasyon

MAYNILA — Sa gitna ng pandemya ay biglang lumitaw ang ilang kakaibang uri ng transportasyon, at isa na rito ang mga electric scooter na hanggang ngayon ay hindi pa sakop ng anumang regulasyon ng pamahalaan.

Sa datos ng Electric Kick Scooter Philippines, nagkaroon daw ng 110 percent na pagdami ng benta ng e-scooters sa bansa mula Mayo hanggang Hulyo kung ikukumpara sa mga naunang buwan ng taon.

Sabi sa TeleRadyo ni Land Transportation Office (LTO) chief Edgar Galvante, may draft na ng administrative order para sa iisang guidelines sa paggamit ng e-scooter at hinihintay na lang na maaprubahan ito ni Transport Secretary Arthur Tugade.

Kinumpirma din ni Galvante na sa draft guidelines, dapat ay rehistrado ang scooter at may lisensiya na ang gagamit nito.

"Generally lahat ng mga sasakyan, either electric or gasoline-powered, at gumagamit ng pampublikong lansangan, kailangan 'yan rehistrado at saka ang gumagamit ay may driver's license," ani Galvante.

May limitasyon din ang pagkilos ng mga e-scooter sa lansangan sa ilalim ng draft guidelines.

"Mayroon doon 'yung limitation ng paggamit nila, halimbawa, ang iba maaaring hindi na kailangan kumuha o magparehistro pero kailangan ipalista. Then 'yung iba naman na mataas-taas 'yung speed, mataas 'yung kalidad, kakailanganin na ng lisenya... at limitation kung saang kalsada pwede gamitin."

Sinabi naman ni Electric Kick Scooter Philippines chair Tim Vargas na nakikipagtulungan na sila sa DOTr at LTO para sa planong regulasyon. Iginagalang aniya nila ang pagkakaroon ng regulasyon.

Kontra naman si Gerard Certeza dahil electric scooter ang naging solusyon niya sa mahirap na pagko-commute.

Aniya, imbes na sumugal sa public transportation kung saan maaaring mahawa ng COVID-19, mas ligtas aniya ang e-scooter.

"Even now na medyo pinapayagan na nila na magkaroon ng public vehicles, mga jeepneys and all transportation, mas lalo na natin kailangan ito dahil baka doon pa tayo mahawa sa MRT, jeepneys... Parang unfair naman kung ito ire-register," ani Certeza.