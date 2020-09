Drug suspect na nagpapanggap umanong pulis, patay sa buy-bust

MAYNILA - Dead on the spot ang isang drug suspect na target ng buy-bust operation ng mga awtoridad, ala-1 ng madaling araw ng Martes.

Kinilala ito na si alyas Kano, isang notoryus umano na tulak na nagpapanggap na pulis, ayon sa San Jose City police.

Ayon sa pulisya, nakipagkita ang suspek sa isang nagpanggap na buyer sa madilim na bahagi ng Barangay Camanacsacan, San Jose, Nueva Ecija.

Lulan siya ng motorsiklo kasama ang isang hindi pa kilalang lalaki.

Napagkasunduang magbebenta umano si Kano ng iligal na droga sa nagpanggap na buyer pero nang makatunog na pulis ang katransaksyon, naglabas na umano ito ng baril.

Nauwi sa engkuwentro ang operasyon kung saan nasawi si alyas Kano na nagtamo ng tama ng bala sa katawan.

Nakuha sa bag ni alyas Kano ang 16 na pakete ng hinihinalang shabu at 5pakete ng hinihinalang marijuana.

Narekober din ang bitbit niyang caliber .38 na baril.

May mga nakuhang ID sa kanyang bag at iimbestigahan pa kung tunay at kanya ang mga ito.

Pinaghahanap pa ng mga pulis ang lalaking kasama ni Kano na tumakas gamit ang motorsiklo.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News