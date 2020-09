Droplet spray pa rin ang pangunahing paraan ng pagkalat ng COVID-19: eksperto

MAYNILA - Droplets o iyong mga maliliit na likido pa rin ang pangunahing paraan ng pagkalat ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, sabi ng isang eksperto.

"Ang main mode of transmission talaga ay through droplet spray," ani Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians.

Binitawan ni Limpin ang pahayag sa gitna ng mga espekulasyon na maaaring airborne o nakukuha sa hangin ang nasabing virus, na nakahawa na ng higit 290,000 tao sa Pilipinas.

Binawi ng Centers for Disease Control and Prevention sa Amerika ang pahayag nito na airborne ang transmission o paraan ng pagkalat ng SARS-CoV-2.

Ayon sa ahensiya, nagkamali lang sila sa paglabas ng detalye at patuloy pa rin ang mga pag-aaral kung nakukuha nga sa hangin ang virus.

Bukod sa droplet spray, maaari ring makuha ang virus sa pamamagitan ng fomites o mga bagay na nahahawakan ng tao.

Ayon kay Limpin, kayang mag-"travel" ng virus sa maliit na distansiya, dahilan kung bakit dapat may physical distancing at na isa o dalawang metro.

"It shows 'yong importansya ng physical distancing na gusto nating ma-maintain. Sa 1-meter distance na 'yan, ang chance na makuha natin ang infection ay less," aniya.

May mga pag-aaral din na nagsasabing tumatagal ang virus sa mga bagay nang ilang oras at kung hahawakan ito ay pwedeng pumasok ang virus sa katawan ng tao sa pamamagitan ng paghawak sa mata.

"Kaya importante, palagian tayong naghuhugas ng kamay," ani Limpin.

Ayon naman sa doktor na si Antonio Dans ng Philippine Society of General Internal Medicine, inaaral ngayon ng kanilang samahan kung dadami ba ang kaso ng COVID-19 kung babawasan ang social distancing.

Magugunitang kamakailan ay sinubukang bawasan ng mga awtoridad ang distansiya sa pagitan ng mga tao sa public transportation pero ibinalik din dahil sa mga pagbatikos at pangambang magdudulot ito ng hawahan ng COVID-19.

Pero bukod sa layo, mahalaga rin ang maayos na ventilation sa mga sasakyan, ani Dans.

Ayon kay Dans, bukod sa layong isa hanggang dalawang metro, dapat iksian lang din ang oras ng exposure sa ibang tao.

Mas mainam din umanong kumain sa bukas na lugar imbes sa mga restaurant na may air-conditioning.