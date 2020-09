ALAMIN: Mga isasarang U-turn slots sa EDSA bago mag-Pasko

MAYNILA - Plano ng MMDA na magsara ng aabot sa 13 U-turn slot sa kahabaan ng EDSA bago mag-Pasko para magbigay-daan sa bus lanes sa inner-most areas ng EDSA.

Bagay ito na tinutulan ng ilang motorista.

Ayon sa MMDA, mas mapapabilis umano nito ang biyahe ng mga motorista dahil maiiwasan na ang pagkabuhol-buhol ng mga sasakyan kapag nabubuo ang mga pila na sa mga U-turn slot.

"Hindi naman sabay-sabay na ihihinto, uunti-untiin natin. Ang target po natin talaga is to give priority to our commuters na mas nakakarami," ani MMDA General Manager Jojo Garcia.

Unang isasara sa Setyembre 28 ang U-turn slot malapit sa North Avenue Station. Isa ito sa 7 U-turn slot na isasara sa Quezon City.

Tig-tatlong U-turn slot naman ang isasara sa Caloocan, at sa Makati at Pasay City.

QUEZON CITY

Balintawak Market

Kaingin Road

Congressional LRT Station

Corregidor Intersection

Quezon City Academy

MRT before MRT North Avenue Station

Santolan/Boni Serrano

Alternatibong ruta: Dumaan sa ilalim ng Quezon Avenue o Santolan Flyover

CALOOCAN

General Tinio

De Jesus Street

General Malvar

Alternatibong ruta: Dumaan ng Monumento Circle o Balintawak Cloverleaf

MAKATI AT PASAY

Buendia (ilalim ng Kalayaan Flyover)

P. Celle

Roxas Boulevard malapit sa Heritage Hotel

Alternatibong ruta: Dumaan sa intersection ng EDSA at Ayala Ave. o Magallanes Flyover

Hati ang opinyon ng ilang motorista tungkol dito.

Ang ilang taxi driver gaya ni Arthur Tengco, nagsabing posible itong makaapekto sa kanilang biyahe dahil mapapalayo ang biyahe ng mga sakay at maiipit sila sa trapiko.

Sang-ayon dito ang driver na si Jeff Materig.

Ang motoristang si Alejo Artisal, umaasa naman na magiging "maayos 'yong pagpapatupad" ng panuntunan.

Humingi naman ng pang-unawa ang MMDA sa mga apektadong motorista at magbibigay naman daw sila ng abiso bago isara ang partikular na U-turn slot.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News