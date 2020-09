4 ang persons of interest sa panghoholdap sa negosyante nitong Sabado sa Maynila, ayon sa MPD

MAYNILA - Apat na persons of interest ang iniimbestigahan kaugnay sa panghoholdap noong Sabado sa may-ari ng isang jewelry store sa lungsod na ito, kung saan namatay ang isang rumespondeng pulis, sabi ngayong Martes ng Manila Police District.

"Sinu-surveillance natin 'yong ating persons of interest para mabantayan 'yong kanilang mga galaw," ani MPD Director Brig. Gen. Rolando Miranda.

Ayon kay Miranda, naghahanap na rin ang mga awtoridad ng mga testigo na makatutulong sa imbestigasyon ng kaso.

Nabatid din umanong ang plakang ginamit ng mga holdaper sa pulang kotseng kanilang sinakyan ay nakarehistro sa iba.

Nilinaw ni Miranda na hindi police escort ng ibang mga biktima ang nasawing si Police Executive Master Sgt. Roel Candido, kundi rumesponde lamang siya sa krimen.

Hapon ng Sabado nang harangin at pinagbabaril ng mga salarin ang sinasakyang Innova ng isang jewelry shop owner sa Santa Cruz district.

Nagkataong dumadaan sa crime scene si Candido kaya rumesponde ito, pero napatay sa pamamaril ng mga salarin. Sugatan naman ang may-ari at saleslady ng jewelry shop, at ang kanilang driver.

Nauna nang inihayag ng Movement for Restoration of Peace and Order na nababahala ang kanilang grupo sa sunod-sunod na pambibiktima ng mga kawatan sa mga Filipino-Chinese na nagmamay-ari ng mga jewelry store sa Binondo.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News