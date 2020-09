3 lalaki sa 'most wanted' list ng Quezon Province timbog

MAYNILA - Nahuli ng mga awtoridad ang tatlong "most wanted" sa tatlong bayan sa Quezon Province.

Ayon kay Quezon Provincial Police chief Col. Audie Madrideo, unang nahuli si Jose Tacuyan, 50, na "top 1 most wanted sa Pagbilao". May arrest warrant si Tacuyan para sa murder case noong 1991 kung saan pinagbabaril at sinaksak umano niya ang biktimang si Efren Escosia.

Arestado naman ang 35-anyos na si Rey Recilla sa kasong murder. Most wanted din si Revilla sa General Luna sa pagpatay umano sa isang Edmon Pedernal noong isang taon.

Tmbog rin ang 26-anyos na si Erickson Maniego na wanted naman sa Infanta sa kasong rape.

Nakakulong na ang mga most wanted suspek sa kani-kanilang bayan.