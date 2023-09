MAYNILA — Inaresto nitong Miyerkoles ang 2 lalaking lulan ng motorsiklo na mga itinuturong suspek umano sa mga insidente ng nakawan sa Maynila.

Unang naaktuhan ang panghahablot umano nila ng gamit sa isang Korean na naglalakad sa kalye ng Remedios sa Maynila noong Setyembre 9.

"Ang kanilang modus ay mag-aantay sila ng paumaga, ‘yung pasara na ‘yung bar. At habang ito namang mga foreigner natin, iikutan nila habang pauwi kasi doon nila aaktuhan ‘to na ‘yung bag hahablutin nila," ayon kay Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, hepe ng Ermita police.

"Ngayon ‘pag hindi nila mahablot, tinutukan nila ito ng baril para ibigay sa kanila," dagdag ni Cruz.

Tatlong magkakasunod na tangkang pagnanakaw pa sana umano ang gagawin ng mga suspek, pero bigo ang mga ito na makuha ang gamit mula sa mga biktima.

"Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makakuha kasi mahigpit ‘yung akap nung mga foreigner at mga kasama," sabi ni PLtCol. Cruz.

Napag-alaman na nagpapalit sila ng gamit na motorsiklo para hindi mabisto ang modus.

Nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis at tiniktikan ang mga suspek sa lugar kung saan madalas silang umiikot.

Dito sila nahuli matapos masita dahil sa bitbit na baril ng angkas ng motorsiklo na isa palang menor de edad.

"Nasusubaybayan natin sila through CCTV, nakita namin 'yung modus nila, binantayan na namin. Then na-corner namin sila, nakita na ‘yung baril na hawak doon sa lap ng isa," ani Cruz.

Aminado umano ang mga suspek sa nagawang krimen at sinabing handa silang tanggapin ang parusa.

"Dala po ng pangangailangan, kapos lang din sa ano. 'Yung mga inaano ko hindi para sa sarili ko, tinutulong ko sa pamilya ko," paliwanag ng isa sa mga suspek.

Sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang mga suspek habang hinihintay pa na maghain ng reklamo ang Korean para sa kasong robbery.

Dadalhin naman sa Department of Social Welfare and Development ang menor de edad at isasailalim sa discernment process.

