Pasasalamat ng mga Pinoy kay Queen Elizabeth II bumuhos

LONDON - Nailibing na si Queen Elizabeth II noong September 19,2020. Ipinamalas naman ng Filipino community ang kanilang pakikiisa sa pagluluksa ng United Kingdom sa pagyao ng kanilang minamahal na Reyna.

Ibinahagi ng ilang Pilipino sa UK ang kanilang munting paraan para bigyang pugay ang Reyna. Sa Guildford, Surrey, naghandog ng mga awitin ang All-Filipino choir na Catholic Faith Defenders sa Misang alay sa St. Mary’s Catholic Church.

Sa Green Park sa London, dumagsa rin ang mga taong naghandog ng bulaklak at pasasalamat sa Reyna.

“Ina siya ng bayan dito diba? Ginagalang talaga siya kaya marami ang nagkaka-interesado na magiging model siya sa buhay,” sabi ni Jarius Arias, nag-alay ng bulaklak.

“Queen Elizabeth has been the patron of nurses here in the UK being a nurse, I really treasure her amazing work supporting the nursing issues. I have been here for 47 years. All my life she is the monarch I have known,” kuwento ni Jovy Burns, nurse sa UK.

Bago naman isinara sa publiko ang burol ng Reyna sa Westminster Hall, binuno rin ng maraming Pinoy ang milya-milyang pila at hanggang labing-apat na oras na paghihintay para sa maikli pero espesyal na sandaling masilayan ang Reyna.

Isa sa mga matiyagang pumila ang Pinay nurse mula sa Bristol na si Mary Jane Yap.

“It’s been an honor for us to be here with my friends. It’s really emotional to be here,” sabi ni Mary Jane Yap.

Nagpaabot din ng pakikiramay ang ilang Filipino organizations sa UK, kabilang ang Caviteños UK Association.

Sa Twitter post ng Filipino Senior Nurses Alliance UK, kinilala ng grupo ang Reyna na inalay ang buhay sa pagseserbisyo.

Sa Facebook page ng Filipino Women’s Association UK, inalala ng samahan ang dedikasyon ng Reyna sa paglilingkod sa mahabang panahon.

Sa Windsor kung saan inilibing ang Reyna, wala ring patid ang pagdating ng mga tao.

Ayon kay Gie Furagganan na nakatira sa Eton malapit sa Windsor Castle, mas pinaigting ang seguridad sa lugar.

Ramdam din ng mga taga Windsor ang pagkawala ng Reyna na malapit sa kanilang pamayanan. Libu-libo ang nag-abang sa pagdaaan ng mga labi ng Reyna papasok sa Windsor Castle.

Napanood naman sa mga parke, sinehan at simbahan ang state funeral ng Reyna tulad sa Guildford Cathedral para mabigyan ng pagkakataon ang lahat na magbigay pugay sa Reyna sa huling pagkakataon at masaksihan ang bawat ang pangyayari na bahagi na ng kasaysayan ng UK at ng mundo.

(Kasama ang ulat ni Pyx Marfa)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa kamatayan ni Queen Elizabeth II at ang pagluluksa ng United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.