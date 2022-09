MAYNILA - Kinuwestiyon ng ilang senador ang pagpapasuot umano ng personal protection equipment o PPE sa ilang overseas Filipino workers na papalabas ng bansa.

Sa kanIyang privilege speech, tinanong ni Sen. Pia Cayetano kung bakit mayroon pa ring mga OFW na paalis ng Pilipinas na naka-full PPE at may face shield pa.

Ipinakita ni Cayetano ang isang larawan sa airport na nakapila ang mga OFW na naka-PPE, na nakuhanan niya noong nakaraang mga linggo.

Dahil aniya nagmamadali na siya ay hindi na niya nakausap ang mga ito.

"It's like the height of ridiculousness that they have to wear those... They are walking around the whole airport where thousands of people walk around every day," ani Cayetano.

Dagdag pa niya, diskriminasyon ito sa OFWs — o baka aniya may nakikinabang kaya pinipilit ang OFWs na magbayad para sa PPEs.

Nakipag-ugnayan na si Cayetano kay Migrant Workers Sec. Susan "Toots" Ople ukol dito.

Sagot aniya ni Ople, hindi ito requirement ng Department of Migrant Workers o Philippine Overseas Employment Administration. Nag-aalala aniya ang kalihim na baka piniperahan ang mga OFW.

Meron ding Instagram post ang host na si Sam Y.G. na nagpapakitang nakapila at naka-full PPE ang ilang tao sa NAIA Terminal 2. Seafarers daw ang mga nakapila.

Sabi ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda, malinaw na diskriminasyon ito.

"Ano ba ho ang kaibahan ng mga OFW at ng nagbibyahe na ibang Pilipino? Bakit sila ganiyan ang suot?" ani Legarda.

Si Senate Committee on Migrant Workers Chairman Sen. Raffy Tulfo, sinabing pineperahan lang ang mga OFW kaya pinagsusuot sila ng PPE.

"Siguro ito 'yung sinasabi ng mga nasa gobyerno noon na walang personalan, pera-pera lang. So talagang very clear na pineperahan lang 'yung ating mga OFWs," sabi ni Tulfo.

"Pinapagamit sila ng kasuotan tulad niyan, para kumita ng extra."

