Namimili ng karne ang ilang konsyumer sa Litex Market sa Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pinangangambahang tataas pa ang presyo ng lokal at imported na baboy bago mag-Disyembre.

Ayon sa ilang stakeholder, pinangangambahang aabot sa P20 kada kilo ang itataas ng mga ito, dahil sa pagtaas ng presyo ng agricultural input gaya ng kanilang pagkain, ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar at ang epekto ng African Swine Fever, na dama pa rin ng mga hog raiser sa Pilipinas.

"Ang presyo ng ating mga ginagamit na inputs o raw materials sa paggawa ng pagkain ng baboy ay medyo tumataas, halimbawa ng soya, apektado ito ng pagtaas ng dollars conversion sa pesos, kasama na rin jan ang tumaas ang presyo ng raw materials," ani Nikki Briones Agricultural Sector Alliance of the Philippines.

Sa ngayon, maraming rehiyon pa rin ang may mga kaso ng African Swine Fever at nasa 22 munisipalidad sa 12 probinsiya ang may active cases.

Hindi pa nakakabawi ang mga magbababoy dahil hindi pa ito tuluyang nasosolusyonan.

Bukod dito, matindi ring tinamaan ng paghina ng piso ang mga importer ng baboy.

"Isa pang problema dahil tumaas ang exchange rate so yung mga importer na medyo gipit sila kasi ang babayaran nilang import duty magtataas ng 10 percent dahil sa exchange rate lamang, maraming gipit ngayon," anang importer ng baboy na si Jess Cham.

Inaasahang tataas ang demand sa baboy at manok habang papalapit ang holiday season, pero tiniyak ng livestock group ng Department of Agriculture na sasapat ang supply sa bansa ngayong taon at posibleng umabot pa sa unang bahagi ng 2023.

"Based dun sa ating mga reports coming from stakeholders themselves, maganda ang ating supply ng baboy. Napakalapit na niya sa frozen meat so our consumers are going towards the direction of buying our local produce," ani DA Spokesperson Kristine Evangelista.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News