Kasabay ng ika-50 taong paggunita ng deklarasyon ng martial law, nagpatawag ng press conference si Sen. Imee Marcos sa San Juan City na may temang “Singkwenta’t Singkwentong Martial Law” kung saan humarap sila sa media kasama si dating Senador at ngayo’y Chief Presidential Legal Adviser ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na si Juan Ponce Enrile.

Sa naturang presscon, ikinuwento ni Sen. Marcos ang naging turo sa kanya ng amang si dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. patungkol sa Martial Law.

Sabi ni Sen. Marcos, ang American President na si Abraham Lincoln ang isa sa mga unang gumamit ng martial law.

Maliit pa lang aniya siya nang unang marinig ang salitang martial law na base sa kuwento ng ama ay ginagamit aniya ng estado laban sa mga kalaban ng pamahalaan.

"Musmos pa lang ako nung una kong narinig sa ama ko yung Martial Law dahil ang sabi niya ang pinakatanyag na gumamit nito ay yung presidente ng Amerika, si Abraham Lincoln. Kung may karapatan ka na ipagtanggol ang sarili mo, nais patayin ka, may karapatan din ang estado ipatanggol ang sarili niya sa mga naghahasik ng gulo, sa mga rebelde na nais ibagsak ang pamahalaan, sa mga susupil na mga dayuhan, sa lahat ng pamamaraan na ito may gamit ang Martial Law at yan ang ginamit ilang beses na sa Amerikan man at sa ibang bansa. Yan ang paliwanag ng ama ko noong maliit pa ako,” sabi ni Marcos.

Si dating Senador Juan Ponce Enrile, ipinaliwanag ang kapangyarihan ng presidente ng Amerika sa paggamit ng martial law.

“Alam mo sa Amerika ang martial law powers they call it the war powers of the president of the United States,” ani Enrile.

Nag-sorry din kay Sen. Imee Marcos at sa pamilya nito ang isang nagpakilalang dating lider ng CPP-NPA na isang Ka Peter Mutuc.

Isang ring nagpakilalang dating miyembro ng rebeldeng grupo na CPP-NPA-NDF na isang Ka-Eric Almendras o Jeffrey Celiz ang nagsalita at kasama sa mga humingi ng paumanhin sa pamilya Marcos.

Sabi ni Celiz, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon ang layunin ng rebeldeng grupo na dati nilang kinabibilangan at ito ay ang agawin aniya ang kapangyarihan sa pamahalaan.

“Ang layunin ng CPP-NPA-NDF ay hindi nagbago mula nang ito ay naitayo muli noong 1986…agawin ang kapangyarihang pampulitika sa pamamagitan ng armadong pagkilos upang pabagsakin ang gobyerno at magtayo ng sistemang komunista hindi nagbago ito the same way yan hanggang ngayon pa rin ang kanilang inilalason sa mga kabataan kaya tama ang pagkakadeklara ng Martial Law, sapagkat ang layunin ng CPP-NPA-NDF- pabagsakina ng gobyerno at maitayo ang sistemang komunista. Had Martial Law not been declared timely puwedeng nalamon tayo ng komunismo at ginapos tayo ng mas malaki na pagbagsak ng ating bansa,” sabi ni Celiz.



Si dating Senador Gringo Honasan naman, binalikan ang pagiging sundalo niya noong panahon na idineklara ang Martial Law.

Ipinaliwanag nito ang papel ng pamahalaan na tiyakin ang kaayusan ng bansa.

“Sundalo po ako noong Martial Law, sabi nga ni Manong Johnny…ang unang responsibilidad ng isang pamahalan ay kaayusan- order, nasa tamang lugar lahat na pinahihintulutan ng batas lalong-lalo na yung Saligang Batas….nung mag-sundalo po ako alam ko na para akong nagpapari…napakasimple ng misyon namin non…protect life- buhay, kalayaan - liberty, at property- pag-aari at gawin ito sa pinakamabilis na paraaan, dahil hindi puwedeng mas mabilis yung kriminal, hindi puwedeng mas mabilis yun mga nanggugulo sa ating lipunan dahil nalalagay sa alanganin yung buhay, liberty at property…yun ang misyon ng isang sundalo, namamatayan po kami noon. Okay lang na mamatayan ka, sundalo ka eh sumumpa ka…kasama sa job description yun…’pag sumumpa ka dapat handa kang mamatay at gawin yung kinakailangan para maprotektahan yung life, liberty and proberty against anubody na pinahihintulutan ng ating Saligang Batas…nung ideklara yung Marial Law nasa kabundukan po ako ng malalagay nanaman sa alanganin…ang hindi katanggap-tanggap sa amin bilang sundalo non ay pag namamatay, nasusugatan, nasisira ang ari-arian nung mga walang kamalay-malay na sibilyan,” kuwento ni Honasan.

Present din sa naturang presscon sina dating Senador Francisco “Kit” Tatad at abogadong si Lorenzo Gadon na kilalang tagasuporta ng pamilya Marcos.

