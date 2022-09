Halos 20 establisiymento sa Puerto Galera ang ipinasara ng lokal na pamahalaan para bigyang daan ang rehabilitasyon at pagpapaganda ng isa sa mga sikat na beach sa bansa.

Ayon kay Mayor Rocky Ilagan, sinakop na ng mga establisimyento, na kinabibilangan ng mga bar at restaurant, ang nasa 10 metrong public land kaya binabawi ito ng lokal na pamahalaan.

Gagamitin kasi umano ang public land para magkaroon ng emergency lane sa harap ng White Beach.

Malaking problema kasi sa lokal na pamahalaan ang pagresponde sa emergency situation, gaya ng sunog, dahil sa kawalan ng kalsada.

Ayon pa kay Ilagan, bago pa mag-halalan noong Mayo ay kinausap na niya ang mga may-ari ng establisimyento at binigyan sila ng sapat na panahon para makapaghanda.

"Ilang dekada na ginagamit nila 'yon, pinapakinabangan nila. Ngayon, it's about time na pakinabangan naman ng gobyerno for the general walfare of the general public," ani Ilagan.

Nagkaroon na rin ng re-zoning kung saan ang mga bar sa harap ng White Beach ay ililipat na sa highway.

Sa area naman ng Sabang Beach, halos 50 porsiyento nang tapos ang rehabilitasyon kung saan naglagay na rin ng emergency lane at boardwalk.

Target na matapos ng lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng White Beach at Sabang ngayong 2022, na inaasahang magpapasigla sa turismo sa Puerto Galera.

