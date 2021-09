Kuha ng Bayan SMR



DAVAO CITY - Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo sa ilalim ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)-Southern Mindanao Region sa Davao City para sa ika-49 na anibersaryo ng Martial Law.

Dala nila nitong Martes sa Freedom Park ang mga streamer at malaking tila mugshot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang protesta laban sa gobyerno. Kilalang balwarte ni Duterte ang Davao City.

Ayon sa Bayan-SMR, ang mga kalabisan sa panahon ng dating diktador na si Ferdinand Marcos ay kasalukuyang nakasalamin sa Duterte administration.

Nanawagan ang mga grupo na panagutan ni Duterte ang anila'y kapabayaan ay kalabisan ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Pilipino, kabilang na ang illegal arrest at detention sa mga aktibista at kritiko, red-tagging at terror-tagging, human rights violations, bigong aksyon sa pandemiya, at korapsiyon.

Dismayado si Kilusang Mayo Uno (KMU) Southern Mindanao Region Spokesperson PJ Dizon sa tila pabalik-balik na quarantine restrictions pero hindi aniiya bumababa ang kaso ng COVID-19.

Wala umanong sapat na ayuda sa mga apektadong Pilipino at binatikos at pagbibigay prayoridad sa mga imprastraktura sa gitna ng pandemya.

Ginunita ng mga historian at rights advocate sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang pagdedeklara ng Martial Law ni Marcos sa buong bansa noong Sept. 21, 1972.

Tumagal hanggang Enero 17, 1981 ang batas militar sa Pilipinas pero tumagal sa pwesto si Marcos hanggang 1986.

