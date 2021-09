Watch more on iWantTFC

Suportado ng ilang grupo ng mga magulang at guro ang pagpapatupad ng pilot testing ng limitadong face-to-face classes.

Inanunsiyo noong Lunes ng Malacañang na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pilot test sa 120 paaralan sa mga lugar na itinuturing na "low risk "sa COVID-19.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Parents-Teachers Association Federation Secretary General Lito Senieto na handa sila para sa pilot test.

Pero dapat payag ang mga magulang dito, lalo't marami sa kanila ang may agam-agam dito.

Dapat din aniyang malinaw ang latag ng programa para matiyak ang kaligtasan ng mga bata.

Bukas din ang Alliance of Concerned Teachers sa plano ng Department of Education (DepEd).

Ayon kay ACT Secretary General Raymond Basilio, ang pagbabalik ng face-to-face classes ay para maagapan ang posibleng pagbagsak ng kalidad ng edukasyon.

Sinabi ni Basilio na may mga lugar pa ring hirap sa distance learning dahil sa kawalan ng internet connectivity.

Ang iba namang pamilya ay wala ring telepono at kuryente kaya maraming estudyante ang tila walang natututunan.

"Open kami, suportado namin ang face-to-face classes na ito subalit kailangan gawin ito, kailangan may handwashing facilities, supply ng tubig, maayos ang aming classroom na dapat well-ventilated... at may pondong ilalaan para sa magkakasakit," sabi ni Basilio sa Teleradyo.

Tutol naman ang Teachers' Dignity Coalition sa plano dahil delikado at hindi pa anila naisasaayos ng pamahalaan ang COVID-19 response sa bansa.

Nauna nang sinabi ng Department of Education (DepEd) na mahigpit ang mga health protocol na ipatutupad sa mga lalahok na paaralan.

Naging katuwang din ng DepEd ang Department of Health at iba pang organisasyon sa pagtatakda ng guidelines para sa programa.