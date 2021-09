Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Suportado ng ilang grupo ang pag-apruba ng pilot testing ng limitadong face-to-face classes.

Inanunsiyo noong Lunes ng Malacañang na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pilot test sa 120 paaralan sa mga lugar na itinuturing na "low risk "sa COVID-19.

Ayon sa National Parents-Teachers Association (PTA), suportado nila ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes, lalo sa mga malalayong lugar at limitado ang internet, gayong hindi rin naman ito sapilitan.

"Face-to-face classes are needed in areas with zero cases or no cases at all, iyong mga areas na walang internet, remote," sabi ni National PTA President Willy Rodriguez.

"Maganda naman guidelines. It depends sa magulang... hindi sapilitan," dagdag ni Rodriguez.

Payag din ang grupo ng mga pribadong paaralan sa pilot test, lalo't 20 sa 120 paaralang lalahok dito ay manggagaling sa kanilang hanay.

"We will comply with all the minimum requirements on health protocols kasi po ang una-una naming dapat ma-assure ay iyong mga magulang ng mga bata," ani Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines Managing Director Joseph Noel Estrada.

Para naman sa National Union of Students of the Philippines, dapat bantayan ang paghahanda sa pagbubukas ng mga paaralan at mabigyan ng karampatang tulong ang school personnel upang makasunod sa health protocols.

Ayon sa Philippine Pediatric Society (PPS), na isa sa kinonsulta ng Department of Education (DepEd) sa pagbuo ng guidelines, may safety officers na mag-iikot sa mga classroom ng mga lalahok na paaralan.

Dapat ding maayos ang ventilation at nakasuot ng face mask at face shield ang mga guro at estudyante.

"Iyong mga upuan at mesa, hiwa-hiwalay talaga. Dati may seatmate ka pa, ngayon hiwa-hiwalay talaga," ani PPS spokesperson Dr. Maria Carmela Kasala.

Ayon kay Kasala, piniling mauna sa in-person classes ang Kindergarten hanggang Grade 3 dahil sila iyong dapat talagang maturuang magbasa at magsulat, na hirap gawin kung aasa lang sa online classes o modules.

Bagaman 3 hanggang 4 na oras lang tatagal ang bawat klase, marami pa ring matututuhan ang mga bata.

Nagpahayag din ng suprota sa plano ang United Nations sa Pilipinas, United Nations Children's Fund at World Health Organization.

Nauna nang nagbigay ng mga reaksiyon ang Alliance of Concerned Teachers (ACT) at Teachers' Dignity Coalition (TDC) kaugnay sa pilot test.

Habang pabor ang ACT, tutol naman ang TDC sa pagbabalik-eskuwela dahil delikado at hindi pa anila naisasaayos ng pamahalaan ang COVID-19 response sa bansa.

Ayon sa DepEd, magiging maingat at mabusisi ang 2 buwang pilot, kasama na rin ang distance learning.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News