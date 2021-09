Pinag-aaralan na ng mga health official ng Batangas kung kailangan ding ipatupad sa probinsiya ang mga granular lockdown, sabi ngayong Martes ni Gov. Hermilando Mandanas.

"I ordered our Batangas [Provincial Health Office] to study if Batangas province has to declare granular lockdown," ani Mandanas sa isang text message.

Ang pag-aaral sa posibleng bagong polisiya ay bunsod ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa probinsiya.

Kasalukuyang may 9,180 active COVID-19 cases sa Batangas.

Pero kahit hindi pa nagdedeklara ng panlalawigang polisiya, may ilang local government unit na sa Batangas ang inilalagay sa lockdown ang mga bahay na may mga kaso ng COVID-19.

Sa Lemery, naka-lockdown ang ilang bahay sa Barangay Dayapan matapos mahawahan ng COVID-19 ang mga residente.

Mula noong nakaraang buwan, 54 na ang tinamaan ng COVID-19 sa Barangay Dayapan, kung saan 18 ang active cases pa rin.

Pinabibili na lamang ng mga apektadong residente ang kanilang mga pangangailangan, tulad ng mga gamot at pagkain.

Sa buong Lemery, pumalo na sa 246 ang bilang ng active COVID-19 cases, ayon kay Lemery Mayor Larry Alillo.

Humiling si Alillo na mapadalhan sana ang kanilang bayan ng mga test kit dahil wala na silang magamit.

Nasa bahay na lang din aniya ang mga tinatamaan ng COVID-19 dahil puno pa rin ang kanilang mga isolation facility.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

FROM THE ARCHIVES

Watch more on iWantTFC