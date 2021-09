Filipino language, itinuturo sa mga bata sa Taiwan

Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Binuksan ng Taiwan ang oportunidad para sa mga new immigrant na magturo sa mga batang estudyante. Masaya ang ilang pinoy dahil sa suporta ng gobyerno sa kanilang mga guro.

Itinuturo sa pribado at pampublikong elementary at high school ang salita ng mga dayuhang nagpunta o nakatira sa Taiwan. At kabilang sa itinuturo ang Filipino language na nakapaloob sa new Southbound policy ng gobyerno. Layon nitong palawakin ang kooperasyon ng taiwan sa mga karatig-bansa sa southeast asia.

“We started around 3 years ago noon sa trial period, ang Filipino teachers natin that time was only 4 or 5 I think. But for this school year, we have around 50 teachers na…We started with around 10-12 classes but for this year, we are happy to share that we have 234 classes, ang ni-report sa atin as of end of August,” ayon kay MECO Kaoshiung Extension Office Director Irenne Ng.

Dama naman ni Teacher Crizel Chuang, isang Filipinang guro ng Filipino language sa Taoyuan ang suporta ng Taiwan government sa mga migranteng gurong tulad niya.

“Tulad na lang po ng health insurance, labor insurance, ‘yan po pino-provide po ng Taiwan government and meron din kaming transportation allowance, material allowance…Tulad din po noong mga nakaraang araw bago po mag-start ang klase po namin, sila po ang nag-provide para makapagpabakuna po kami dito as required po bilang guro dito sa Taiwan,” pagbabahagi ni Teacher Crizel.

Si Teacher Grace Yee naman na may isang Pinay na nakapag-asawa ng Taiwanese ay nakakita ng oportunidad para maging guro nang hikayatin ng isang kakilala.

“...binigyan kami ng training ng Taiwan government dito kung paano i-handle ‘yung mga bata at kung paano magturo, so na-i-apply ko naman siya. Nakakataba ng puso at tuwang-tuwa at namamangha ang mga bata sa kultura at lenggwahe nating mga Pilipino,” pagbabahagi ni Teacher Yee.

Inaanyayahan naman ni MECO Director Ng ang mga new Filipino immigrant na makilahok sa programang ito ng gobyerno ng Taiwan.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.