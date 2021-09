Diokno: Epekto ng martial law, bakas pa rin sa hudikatura

MAYNILA - Ramdam pa rin sa sangay ng hudikatura ang epekto ng deklarasyon ng batas militar ng diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos, ayon kay Atty. Chel Diokno.

Ayon kay Diokno, na chairperson ng Free Legal Assistance Group o FLAG, nahahati ngayon ang judicial system ng bansa sa dalawang uri ng abogado.

"Ang legal profession at halos nahati doon sa nagpa-practice ng law, maayos, diretso, at doon sa mga nagpa-practice ng law na nag-aayos ng kaso," aniya.

Ito umano ang epekto ng pag-kontrol ni Marcos sa hudikatura noong panahon ng martial law. Ayon kay Diokno, sa unang linggo pa lang ng pagpapatupad ng batas militar, nagpalabas ng Letter of Instruction No.11 si Marcos na nag-uutos sa mga opisyal ng gobyerno kabilang ang mga hukom na magsumite ng resignation letter.

"Kapag hindi ka niya nagustuhan, tatanggapin niya yung letter of resignation ng kung sino man yun at next day wala ka na sa public service," ayon kay Diokno.

Nilagyan din umano ni Marcos ng isang probisyon ang 1973 constitution kung saan nakalagay na maaaring manatili sa puwesto hanggang sa pagreretiro ang mga hukom maliban na lang kung ipag-uutos ni Marcos na matanggal sila sa trabaho.

"In other words, hawak ni Marcos sa leeg ang lahat ng judge at lahat ng justice sa buong Pilipinas. Kung mayroon mang maglalabas ng isang desisyon na hindi niya magugustuhan, madali niyang tanggalin, isang pirma lang at wala na yung justice, o wala na yung judge na iyon sa ating judiciary," paliwanag ni Diokno.

Dahil dito marami umanong abogado ang nagpalakas sa rehimeng Marcos upang makakuha ng malalaking kliyente kabilang ang mga korporasyon.

"That was when corruption within the legal profession was born as an organized activity, kasi ang nangyari noon, may mga abogado, nakita nila yung opportunity, nagtayo sila ng mga network, dikit sila sa Malacañang, may kilala sila sa mga business, sa pulis sa mga jail officials and so on," ani Diokno.

Hindi pa umano nabubuwag hanggang ngayon ang mga network na binuo ng mga abogado kaya hirap na umunlad ang bansa.

"That is one of the legacies of the dictatorship what we still have today and that is the biggest obstacle to our development, ang pinakamalaking hadlang sa pag-asensyo natin ay yang pagkukulang natin sa hustisya sa ating bayan, isipin ninyo, paano tayo magkakaroon ng pananagutan kung ganito pa rin ang justice system natin, paano natin masusugpo itong mga issue ng organized crime, at ibang mga smuggling, drug syndicate, etc., kung ganito kahina pa rin ang ating justice system, that is one of the lasting effects of the dictatorship," paliwanag ni Diokno.

Samantala, hinimok ni Diokno ang mga Pilipino na pahalagahan ang tinatamasang kalayaan at huwag itong muling hayaang mawala. Mistula kasi umanong nauulit ang mga nangyari noong martial law na pag-atake sa demokratikong institusyon at sa karapatan na makapagsalita ng malaya.

"Yung mga karapatan na nae-enjoy natin ngayon, yung karapatan na mag-post, mag-tweet, magsalita ng malaya, produkto iyan ng sakripisyo, ng dugo, ng pawis, ng buhay mismo ng mga Pilipinong lumaban sa diktaturya," aniya.

"They say that rights are not granted, rights are fought for. Kung talagang minamahal natin ang Inang Bayan, kung talagang minamahal natin ang mga kalayaan at karapatan natin, dapat manindigan tayo, dapat talang ipaglaban natin ang pinaghirapan ng ating mga ninuno," giit ni Diokno.