Budget ng Comelec sa 2022 nanganganib matapyasan

MAYNILA - Namemeligrong matapyasan ang budget ng Commission on Elections (Comelec) sa susunod na taon kung patuloy nitong hindi papansinin ang apela na palawigin ang voter registration ng isang buwan.

Sa sesyon sa Senado nitong Lunes, inaprubahan ng mga senador ang concurrent resolution na humihimok sa Comelec na palawigin hanggang katapusan ng Oktubre ang voter registration sa halip sa Setyembre 30 lang.

Sabi ng mga senador, sa mga nakalipas na eleksyon ay umaabot hanggang Oktubre ang voter registration kaya't hindi nila maintidihan kung bakit ayaw ng Comelec ng extension sa pagpaparehistro.

Suhestyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, na sinang-ayunan ng mga kasamahan, sakaling tumanggi pa rin ang Comelec, ay tapyasan ang hinihingi nitong budget para sa 2022.

"Would the Senate consider urging the subcommittee handling the Comelec budget to call the Comelec to a hearing this week and express this need to extend the registration under pain of their budget being slashed to the barest minimum? That's part of a check and balance, if they refuse to exercise a discretion which is consistent with public interest, I think there is a valid point in denying them the appropriations of certain public funds when their very action would be contrary with the public interest," aniya.

"That is a welcome intervention in terms of urging and convincing and persuading the Comelec to allow for an extension," ayon naman kay Senador Francis Pangilinan.

Napagkasunduan din ng mga senador na magpasa ng panukalang batas na binubuo ng isang pangungusap lamang at sinasaad na palalawigin ang voter registration hanggang Oktubre.

Sa ganitong paraan, nasa pangulo na kung lalagdaan ang panukalang batas at sasang ayon sa pagpapalawig ng voter registration.

Sa Biyernes, Setyembre 24, haharap ang Comelec sa Senate Finance Sub-Committee para idepensa ang kanilang hinihinging budget sa susunod na taon.

Gagamitin ng mga senador ang pagkakataon na ito para muling igiit ang kanilang panukala na voter registration extension.