Mula nang tumama ang pandemya, naging contact tracer, customer service agent at office staff ang Education graduate na si Rhon Espiritu para lang makapagtrabaho.

Wala pa rin kasi siyang lisensiya bilang teacher dahil laging nakakansela ang licensure exam.

"Gastos kasi syempre you need to pay for the review center... Dapat permanent ka na dito eh, nagtuturo ka na eh," ani Espiritu.

Sa ikaapat na pagkakataon, hindi na naman tuloy ang Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT), partikular sa National Capital Region, Lucena, Romblon at Butuan.

Ayon sa Professional Regulation Commission (PRC), ito ang rekomendasyon ng Department of Health at desisyon ng Inter-Agency Task Force at mga local government unit.

Nangangamba naman si ACT Teachers party-list Rep. France Castro sa epekto nito sa bilang ng mga guro dahil 10,000 guro ang kailangan ng Department of Education.

"Kailangan talaga natin eh kasi kung new normal ang pag-uusapan, hindi na puwede 'yong 50 a class... so mahalaga talaga na madagdagan 'yong ating mga teacher," ani Castro.

Nanganganib ding matanggal sa trabaho ang higit 2,000 gurong nagtuturo sa senior high school at binigyan ng taning na 5 taon para kumuha ng licensure exam.

"Very crucial ito kasi ngayon, hanggang December na lang sila binibigyan ng taning ng Civil Service [Commission](CSC), ng DepEd (Department of Education)," ani Castro.

Pero ayon kay Wilfredo Cabral, officer-in-charge ng DepEd Office of the Undersecretary for Human Resource, kumonsulta na sila sa CSC para malaman kung puwede pang i-renew ang mga apektadong guro.

Sa kabila nito, kasama ang DepEd sa mga umaapelang bigyang prayoridad sa pagkuha ng LEPT ang mga senior high school teacher na mapapaso na ang kontrata kapag hindi nakakuha ng lisensiya.

Nanawagan naman si Castro sa PRC na humanap ng paraan para matuloy ang exam.

Nilinaw naman ng PRC na hinati nila sa 4 na batch ang nasa 180,000 kukuha ng LEPT at dinamihan na rin ang venue.

Ipinagpaliban man ang exam sa 4 na lugar, tuloy naman ito sa Setyembre 29 sa 26 na iba pang lugar.

Puwede naman umanong sumabay ang mga apektadong exam-taker sa batch na naka-schedule sa Enero.

Ayon sa PRC, hindi madaling hatiin pa sa mas maraming batch ang mga mag-e-exam dahil bukod sa mga guro, may exam din para sa ibang propesyon.

Problema din umano ng PRC ang kakulangan ng tauhan.

"Kaya dumadaming kailangang proctors, for us to enforce 'yong health protocols," ani PRC Chairman Teofilo Pilando Jr.

Ayon kay Sen. Joel Villanueva, 2003 pa dapat naging fully computerized ang mga board exam, base sa PRC Modernization Act of 2000.

Kaya hiniling niya sa PRC na magplano para makita rin kung ano ang suportang kailangan ng ahensiya.

Ayon kay Villanueva, sa higit 100 board exams na itinakda ngayong taon, 24 pa lang ang natutuloy kaya maraming graduates ang nakatengga at walang trabaho.

Magugunitang kinansela rin ng PRC ang Physician Licensure Exam sa Metro Manila ilang araw bago ang itinakdang schedule ng exam.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News