Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Posibleng magamit sa karahasan ngayong election season ang mga matataas na kalibre ng baril na binebenta ng 2 itinuturong umano'y gun runner na inaresto sa magkasunod na firearms buy-bust operations sa Taguig at Mandaluyong City.

Nitong Lunes, sinabi ni National Capital Region Police Office (NCRPO) director Maj. Gen. Vicente Danao Jr. na inaasahan ng pulisyang sasamantalahin ng mga criminal, extremist at rebeldeng group ang paparating na halalan.

Kaya bukod sa droga, binabantayan din nila ang ilegal na pagbenta ng armas. Mataas ang demand, ani Danao, para sa mga armas na hindi madaling matunton dahil hindi dokumentado.

Mga matataas na kalibre ng baril at bala nasabat sa 2 lalaking sangkot sa gun running. Inaresto sila sa magkasunod na operasyon sa Taguig at Mandaluyong.



📸:SPD PIO pic.twitter.com/07Nnpvb7Jm — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 20, 2021

Patunay umano nito ang mga nasabat na baril, bala, at pampasabog sa mga operasyon ng Southern Police District (SPD) intelligence division at district special operations unit.

Unang dinakip ang isang 30-anyos sa Barangay Katuparan, Taguig, noong Huwebes.

Nabilhan umano siya ng assault rifle at grenade launcher sa halagang P180,000.

Nasabat mula sa kaniya ang 3 assault rifle gaya ng AK47, 1 shotgun, 1 grenade launcher, 1 rifle grenade, 1 MK2 fragmentation grenade, at iba-ibang kalibre ng bala.

Sunod namang hinuli sa Barangay Concepcion, Mandaluyong, kinabukasan ang isang 32-anyos na lalaki na tumakas umano sa naunang buy-bust sa Taguig.

Nakuhaan siya ng assault rifle, revolver, patalim, at mga bala.

Ayon kay Danao, iniimbestigahan pa nila kung aling grupo ang kinabibilangan ng 2 suspek at kung konektado sila sa iba pang nasabat na armas sa mga nakaraang buwan.

Dagdag ng pulis, posible namang galing ang mga ilegal na armas sa mga hindi naibenta sa pulis o militar at hindi maayos na binaklas.

Tinitingnan din nila kung source o dinadaanan ng armas ang Taguig kung saan nasabat ang ilan sa mga ito.

Nahaharap ang mga suspek sa mga kasong selling and possession of illegal firearms, ammunitions and explosives at possession of bladed weapon.