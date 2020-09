Revisionism, paglimot, at iba pang hamon sa malagim na alaala ng Martial Law

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Sa paggunita sa ika-48 anibersaryo ng opisyal na deklarasyon ng martial law ngayong Lunes, malaking hamon pa rin ang tinaguriang "historical revisionism," kung saan pilit pinagtatakpan at kinalilimutan ang madilim na bahaging ito ng kasaysayan.

Sa ilalim ng rehimen ng dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos, libo-libo ang namatay at laganap din ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, na kalauna’y napatunayan sa korte at sa mga pera at ari-ariang nabawi.

Pero sa paglipas ng halos kalahating siglo, malaking pangamba ang tila pagkalimot ng maraming Pilipino sa kasamaan at karahasan noong batas militar.

Kaya dismayado ng mamamahayag na si John Nery nang mag-tweet si Fr. Ranhilio Aquino, dean ng San Beda-Graduate School of Law, noong Setyembre 11, kaarawan ni Marcos.

The present generation that is loud in its condemnation of Marcos never experienced Marcos. So that rant is directed at their construct of Marcos. Shouldn't they be studying Derrida and Lyotard more? — Fr. Ranhilio Aquino (@RanhilioAquino) September 11, 2020

Sa panayam sa programang "Matters of Fact" ng ANC, sinabi ni Nery na unfair ang paglalarawan ni Aquino sa malagim na sitwasyon noong martial law.

"The tweet also creates the false impression that only the present generation is condemning Marcos. There are still survivors of the Marcos generation, very much around, who are protesting against the continued power and influence of the Marcoses," ani Nery, na chairman ng Asian Center for Journalism.

Ayon pa kay Carlos Conde ng Human Rights Watch, hindi opinyon kundi totoo na brutal at laganap ang katiwalian at karahasan noong panahon ni Marcos.



Aniya, insulto sa alaala ng libo-libong biktima ng martial law kung ipagkakaila pa ito.

Pero depensa ni Aquino, importante aniya na marinig rin ang iba pang kuwento o bersiyon tungkol kay Marcos at sa martial law.

"But how about all of the people who celebrated his birthday in Ilocos Norte? What’s their story? What’s their perspective? I am interested in listening to that too," ani Aquino.

Hindi rin siya aniya isang historical revisionist, o yung naglalayong doktorin ang kasaysayan.

"A revisionist is one who changes the facts. A revisionist is one who says that good and bad and bad is good. That’s not my point."

MGA PROTESTA

Kaya bilang pagtuligsa sa mga revisionist, lumabas ang mga militanteng grupo sa gitna ng pandemya upang sumigaw ng "never again" sa panibagong diktadura.

Gaya ng mga nauna na nilang kilos protesta, siniguro ng mga ito na may social distancing. Ang ginamit pa nilang marker na aapakan ay ang mukha ng napatalsik na pangulong si Marcos.

Si Neri Colmenares, na isa sa mga dinampot at kinulong nang apat na taon noong martial law, hindi daw papayag na makalimutan ang mga pangyayari noong rehimen ni Marcos.

"Walang 'move on' hangga't hindi inaamin ng mga Marcoses ang nangyaring karahasan at human rights violation ng martial law, walang moving on. Hangga't hindi nila sinosoli ang nakaw na yaman, walang moving on. Hangga't walang hustisya, hindi kami magmu-move on," ani Colmenares, Bayan Muna chairman.

Patuloy rin nilang nilalabanan ang historical revisionism na layong linisin ang pangalan ng mga Marcos.

"Mula sa Korte Suprema hanggang sa Kongreso nakatala na sa kasaysayan na hindi bayani si Marcos at hindi siya dapat gawing modelo ng mga kabataan dahil sa napakaraming paglabag sa karapatang pantao at record ng korupsyon," ani Kabataan Rep. Sarah Elago.

Sigaw pa ng mga militanteng grupo, tila nasa "de facto" martial law na rin ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon.

Pero mariin itong itinanggi ng Palasyo. Tugon ni Presidential Spokesperson Harry Roque, siya mismo ay lumaki sa martial law, kaya alam niya ang malaki umanong pagkakaiba sa pamamahala ng gobyerno noon at ngayon

"Ibang-iba na po ang konteksto noon, dati-rati po naisasara ang Kongreso, naisasara ang Supreme Court ngayon wala nang ganyang kapangyarihan ang Presidente," ani Roque.