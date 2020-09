'Pambibiktima sa mga negosyanteng Tsinoy nakababahala'

Nababahala ang isang grupo sa sunod-sunod na pambibiktima ng mga kawatan sa mga Filipino-Chinese na nagmamay-ari ng mga negosyong may kinalaman sa alahas.

"Sunod-sunod iyan na mga crimes victimizing Tsinoy victims, especially in Binondo which is really the heart of commerce ng mga Tsinoy... Specifically, the targets this time are jewelry business," ani Teresita Ang See, founding chairperson ng Movement for Restoration of Peace and Order.

Binitawan ni Ang See ang mga pahayag kasunod sa pag-holdap sa isang babaeng may-ari ng jewelry store sa Santa Cruz, Maynila noong Sabado, kung saan napatay ang isang rumespondeng pulis.

Nasugatan naman sa insidente ang may-ari at saleslady ng jewelry store, maging ang kanilang driver.

Ayon kay Ang See, mula Marso, 4 na beses nang nabibiktima ng mga kawatan ang mga Filipino-Chinese na nagmamay-ari ng mga tindahan ng mga alahas.

Nakiusap si Ang See sa mga mag-aalahas na natatakot magbigay ng impormasyon sa mga pulis na huwag magduda at makipagtulungan sa mga awtoridad para malutas ang mga insidente.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News