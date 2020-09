Pagdami ng mga banyaga sa SUCs sinita ng mga senador

Pinuna ngayong Lunes ng mga senador ang umano'y pagdami ng mga banyagang naka-enroll sa state universities and colleges (SUC), na anila'y itinayo para sa edukasyon ng mga Pilipino.

Sa budget hearing sa Senado, kinumpronta ni Sen. Imee Marcos ang Commission on Higher Education (CHED) at Philippine Association of State Universities and Colleges (PASUC) sa mga sumbong ng SUC students sa pagdami ng mga banyagang estudyante sa kanilang mga paaralan.

Hindi naman itinanggi ng mga opisyal ng CHED at PASUC ang sumbong.

"We have been telling our SUCs to charge them (foreign students) higher for the fees that they are paying," ani CHED Chairman Prospero de Vera.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, dinesenyo ang SUCs para tulungang makapag-aral ang mga Pilipino na kapos sa oportunidad at budget.

"I find it repulsive.. I don’t think this is allowed under the law," ani Drilon.

Hindi rin benta sa ibang senador—tulad nina Pia Cayetano, Cynthia Villar, at Sherwin Gatchalian—ang katuwirang nagbabayad naman ang foreign students.

"It’s not just that they are getting paid. Because there are facilities that are being used that are not subject to that tuition, plus the fact that they are taking the space that should have been allocated to a Filipino," ani Cayetano.

Ayon naman kay De Vera, hindi ang komisyon kundi ang board of regents ng mga SUC ang bumoto ng pabor sa pagtanggap ng foreign students sa mga pampublikong kolehiyo at pamantasan.

Pinagtibay ng mga senador ang suhestiyon ni Drilon na maglagay ng probisyon sa 2021 budget ng CHED na magbabawal sa SUCs na tumanggap ng foreign students.

Pinagsusumite rin ng mga senador ang CHED ng kumpletong listahan kung ano ang mga SUC na may foreign students at ano ang mga kurso nila.

Napuna din ng mga senador ang malaking budget cut ng 10 SUCs.

Samantala, pinagtibay din ng mga senador ang posisyong dapat maglagay na ang University of the Philippines (UP) ng kaparehong UP-Philippine General Hospital sa iba't ibang rehiyon para matiyak ang maayos na health service sa mga kanayunan.

-- Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News