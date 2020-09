Operasyon vs overloading ng mga bus, private cars sa EDSA ikinasa

MAYNILA — Hinuli ng mga operatiba ng Inter-Agency Council for Traffic (IACT) nitong Lunes ang 5 bus sa EDSA matapos umano silang magsakay nang mas maraming pasahero taliwas sa patakaran ngayong pandemya.

Nag-operate ang IACT sa EDSA-Balintawak, QC upang tiyaking nasusunod ang 1 metrong distansya sa mga pampublikong sasakyan @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/o6tWAJt2As — Zhander Cayabyab (@zhandercayabyab) September 20, 2020

Nahuli ang mga bus sa may bahagi ng Balintawak, Quezon City.

Sabi ng mga awtoridad, kailangan kasing may isang metro na pagitan sa bawat pasahero o di kaya'y isang bakanteng upuan sa gitna nila.

Gayunpaman, ilang bus pa rin ang sumusuway para makapagsakay ng mas maraming pasahero at kumita.

Ang ibang bus, may mga nakatayo na.

"Three weeks na kami sa area ng Balintawak at sa Muñoz. Na-observe namin na marami talaga ang nag-o-overload na bus... Violation sila ng Bayanihan Act 'yung sa health protocols na social distancing. Chini-check din namin 'yung pag-wear nila ng face mask tsaka face shield," ani Police Col. Rosendo Borja, team leader ng operasyon.

Bukod sa bus, nanghuli rin sila ng mga pribadong sasakyan na overloaded, may sakay na bata, at may mga iba pang paglabag.



—Mula sa ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News