Mga pataniman ng marijuana, sinunog sa Cordillera

WATCH: Anti-narcotics officers discover 3 marijuana plantation sites covering 4,000 sq. meters in Tinglayan, Kalinga. They uproot & burn close to 70,000 marijuana plants worth P13.96 million.



(📹: PDEA-CAR)

MAYNILA - Sinunog ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Authority (PDEA) at pulisya ang nasa P13.96 milyong halaga ng marijuana sa nadiskubreng 3 taniman sa Tinglayan, Kalinga nitong Linggo.

Sa ulat ng PDEA-Cordillera Administrative Region (CAR), may lawak na 4,000 square meters ang lupa na tinaniman ng marijuana sa Barangay Bugnay.

Pinagbubunot ang 69, 800 halamang marijuana at sinunog sa site bilang bahagi ng tinaguriang eradication operation.

LOOK: PDEA officers & police in Mt. Province recover more than P2-million worth of marijuana bricks in Bontoc town.



(📸: PDEA-CAR)

Sa hiwalay na operasyon ng PDEA sa Mt. Province noong parehong araw, nakumpiska naman ang nasa 17,000 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng P2.04 milyon.

Narekober ang 17 marijuana bricks na tig-iisang kilo ang timbang sa Sitio Sukit, Barangay Samoki sa bayan ng Bontoc.

Balot ng plastic at tape ang bawat brick at nakapaloob sa sa isang malaking kahon.

A call center agent is arrested for alleged drug selling at a local PDEA buy-bust operation in Baguio City.



(📸: PDEA-CAR)

Samantala, inaresto naman ng PDEA sa Baguio City ang isang 41 anyos na call center agent dahil sa pagtutulak umano ng shabu.

Nagsagawa ng buy-bust operation ang PDEA-Baguio sa Lower Magsaysay para mahuli ang suspek.

Nakumpiska sa kaniya ang sachet na may 0.5 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia.

Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.