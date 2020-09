Halos P700,000 halaga ng shabu, nasabat sa buy-bust sa Muntinlupa

MAYNILA - Nakumpiska ng mga pulis ang higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust sa Sucat, Muntinlupa City Linggo ng gabi.

Arestado ang 34 anyos na lalaking target ng mga tauhan ng drug enforcement unit ng Muntinlupa police.

Nakumpiska ng pulis ang 101 gramo o tinatayang P686,800 halaga ng shabu mula sa umano'y tulak ng droga na inaresto sa buy-bust sa PNR Site, Sucat, Muntinlupa City



(📸: SPD) pic.twitter.com/WJyux1KyM5 — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) September 20, 2020

Sa ulat ng Southern Police District, nakipagtransaksiyon ang nagpanggap na buyer sa umano'y tulak na si alyas "Mon" sa site ng Philippine National Railways bandang alas-7:30 ng gabi.

Bibili sana ang operatiba ng P2,000 na halaga ng shabu bago hinuli ang suspek.

Nang maaresto, nasabat kay "Mon" ang pulang bag na may lamang 3 plastic na lalagyan ng shabu na may timbang na 101 gramo at tinatayang may halagang P686,800.

Ayon sa pulis, taga-Barangay Alabang ang suspek at walang trabaho.

Nahaharap si "Mon" sa mga kasong drug selling at possession sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.