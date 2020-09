Halamanan sa QC natangayan ng P60k ng babaeng naka-nurse uniform

MAYNILA — Isang tindahan ng mga halaman sa Quezon Memorial Circle ang nasalisihan at natangayan ng cash ng umano'y babaeng nagpanggap na nurse at kasabwat daw nito.

Sa kuha ng CCTV, makikitang galing muna sa isang puwesto ng tindahan ng halaman ang isang babaeng naka-ID at nakasuot pa ng uniporme na pang-nurse.

Hanggang sa makikitang pumasok ito sa tinarget na puwesto kung saan tumagal siya nang may limang minuto sa loob.

Ayon sa biktima, natangay na pala ng salarin ang tinatayang nasa P60,000 cash, kuwintas, at cellphone na nakapatong sa estante ng tindahan.

"Namimili sa akin ng paso, turo nang turo parang nililito ako... Wala po sa itsura niya eh, nakapang-nurse siya at ID... Siguro ilang araw na kami minamanmanan, pinag-aaralan ang kilos namin," ani Zenie Geronimo, negosyante.

Naniniwala naman ang biktima na may mga kasabwat ang salarin na babae.

Nakatanggap naman ng parehong impormasyon ang biktima na ilang tindahan din ng halaman sa Cubao ang nabiktima ng mga salisi na tumutugma sa deskripsiyon ng pareho ring mga salarin.

Nanawagan naman ang biktima at mga kaaanak nito na i-report agad sa himpilan ng pulisya kung may nakakakilala o may impormasyon sa salarin.

—Ulat ni Doland Castro, ABS-CBN News