'Good vibes lang!': Babaeng nag-swimsuit photo shoot sa Manila Bay, viral sa social media

MAYNILA — "The depth of my beauty is like this bay - it is immeasurable by the surface. "

'Yan ang mensahe ng 46 anyos na babae sa kanyang viral swimsuit photo shoot sa white sand ng Manila Bay bandang alas-3 ng hapon nitong Linggo.

Kuwento ni Renalyn Macato, nagkaayaan lang sila ng kanyang dating amo na pumunta sa Manila Bay dahil hilig niya ito.

Larawang kuha ni Brian Bayog

Aniya, hilig talaga niya ang pagkukuha ng litrato nang naka-swimsuit at sumunod pa rin naman siya sa health protocols.

"Mahilig lang po kasi ako lagi mag-swimsuit, then niyaya 'ko ng [dating] amo ko mag-Manila Bay," sinabi ni Macato sa ABS-CBN News.

"Meron po ako face mask at shield... Makikita naman sa ibang pics ko tinanggal lang for picture... Pati 'di ka makakapasok du'n kung wala pong ganu'n na suot," dagdag pa niya.

Ayon Macato, na may tatlong anak at isang apo, hiling lang niya na maghatid ng good vibes sa iba sa kabila ng kanyang edad.

"Gusto ko lang po kasing masaya. Good vibes lang po. Pati proud din po kasi ako kasi kahit 46 na ko, G! pa rin sa mga ganu'n bagay," sinabi ng housewife mula sa Las Piñas.

May mensahe rin si Macato sa kanyang mga bashers, at sinabing lalo pang paghahandaan sakaling bumalik pa sa lugar.

"Ang masasabi ko lang sa mga bashers is, God bless. Good vibes lang naman kasi ako, I'm a happy person po kasi," aniya.

"Mas lalong paghahandaan ko po lalo 'di kasi natuloy 'yung lakad namin sa Cebu at Boracay."

Sarado na muli ang artificial white sand beach ng Manila Bay, Lunes, matapos itong dayuhin ng mga mamamayan nitong weekend. Nagdulot ito ng siksikan at kita sa mga larawan ang mga pagkakataon na tila hindi nasunod ang health protocols gaya ng physical distancing na layong iwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ikinabahala rin ng Department of Health ang pagdagsa ng tao sa lugar at sinabing maaaring magdulot pa ng pagkalat ng naturang virus.