DOH nabulabog sa pagdumog ng tao sa Manila Bay: 'Di pa nawawala ang virus'

MAYNILA — Nagpahayag ang Department of Health (DOH) nitong Lunes ng pagkabahala sa pagdumog ng mga tao sa binuksang bahagi ng Manila Bay na tinambakan ng dinurog na dolomite para magmukha anilang "white sand" ala Boracay.

Binuksan ang "white sand" portion ng Manila Bay noong weekend, kung saan sangkatutak na tao ang pinayagang magpa-picture sa higit P300 milyong halaga ng proyekto.

Sa mga retrato, kitang hindi nasunod ang physical distancing sa ilang pagkakataon.

"Ito ay isang nakakabahalang sitwasyon. Alam natin na hindi pa nawawala ang virus dito sa atin," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Maaalalang ipinagbabawal pa rin ang mass gathering sa ilalim ng general community quarantine, lalo't hindi pa rin nakokontrol ng pamahalaan ang pagkalat ng COVID-19 kahit higit 6 na buwan na ang pandemya at tila balik-normal na ang ilang bansa.

Pero sa kabila nito, binuksan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), pasimuno ng proyekto, ang Manila Bay, nagresulta sa pagdagsa roon ng mga tao.

Ayon kay Vergeire, kinausap na ng DOH ang mga taga-Department of the Interior and Local Government para ipasilip kung may paglabag sa insidente.

Maaalalang sinibak sa puwesto ang isang station commander ng Manila Police District dahil sa nangyaring mass gathering sa Manila Bay.

"Kailangan pa rin i-enforce ang minimum health standards. Ito po ay isang delikadong sitwasyon dahil baka marami ang mahawa," giit ni Vergeire.