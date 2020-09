ALAMIN: Medical workers na pinapayagan nang mag-abroad

Health workers from the Philippine Coast Guard man the testing booths at a center in Manila on May 13, 2020. Multiple buses carrying seafarers and land based OFWs line up outside the Palacio de Maynila mega swabbing center to cater to repatriated Filipinos who have been mostly in quarantine for almost 2 weeks now. George Calvelo, ABS-CBN

MAYNILA — Dinagdagan pa ng pamahalaan ang health workers na papayagan nang mag-abroad sa gitna ng umiiral na deployment suspension ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

Ayon sa Malacañang nitong Lunes, maaari nang lumipad pa-abroad ang mga health workers na nakakumpleto ng kanilang dokumento o kontrata hanggang Agosto 31.

"Yung mga health professionals na kumpleto po ang documentation as of Aug. 31, 2020, pinayagan na po kayo ni Presidente makaalis para sa inyong mga trabaho abroad," ani Presidential Spokesperson Harry Roque, batay umano sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Bago nito, mga health workers na may kumpletong dokumento hanggang Marso 8 lang ang pinayagan nilang umalis.

Pangamba kasi ng pamalaan, posible daw "maubusan" ng health professionals ang Pilipinas na hanggang ngayon ay dumarami pa rin ang bilang ng COVID-19 cases.

Nagsimula ang kalbaryo ng medical workers noong Abril nang magbaba ng resolusyon ang POEA para ipitin ang kanilang pag-alis.

Sakop ng deployment suspension ang mga sumusunod:

• Medical doctor/physician

• Nurse

• Microbiologist

• Molecular biologist

• Medical technologist

• Clinic analyst

• Respiratory therapist

• Pharmacist

• Laboratory technician

• X-ray/ radiologic technician

• Nursing assistant/nursing aid

• Operator of medical equipment

• Supervisor of health services and personal care

• Repairman of medical-hospital equipment

Ayon sa grupong Philippine Association of Service Exporters o (PASEI), tinatayang nasa 4,000 nurse na may kontrata na abroad ang napurnada ang pagkakataong kumita ng mas malaking sahod dahil sa "pag-ipit" sa kanila ng pamahalaan ngayong may pandemya.