Ikalawang araw ng 2023 Bar Exams umarangkada na

Kuha ni Karen de Guzman, ABS-CBN News

Umarangkada ngayong Miyerkules ang ikalawang araw ng 2023 Bar Examinations kung saan nagpakita ng suporta ang mga kaanak at mga kaibigan ng bar takers sa labas ng San Beda University sa Maynila.

Madaling araw pa lang ay nakaabang na ang bar operations team ng University of Batangas na lumuwas galing probinsya para magbigay suporta sa 58 bar tarkers ng kanilang unibersidad.

“Nag rent po ng hotel near the bar sites para sa night before, nakakapag-prepare po kami or anything that we can do to assist ‘yung ating mga bar taker para mabilis po. It’s the least we can do to help our bar takers,” ayon kay Derick De Guzman, head ng 2023 bar operations ng UB.

Lumuwas din ang solo parent na si Anne Bagaan mula Zamboanga City para suportahan ang bunsong anak na kumukuha ng bar exams.

“As usual nanginginig pa rin. Mas gusto ko pa ako ‘yung magte-take ng exam kesa maghihintay dito sa labas. May confident ako. Ang ano ko lang talaga sa kanya is always keep the faith,” ani Bagaan.

Kuha ni Karen de Guzman, ABS-CBN News

Sumunod naman sa pamahiin na magsuot ng kulay pula ang bar examinee na si Quen Rio Sulong ng Zamboanga Del Sur. Kumpara noong unang araw, mas kalmado na siya ngayon para sa pagsusulit.

“Grabe ‘yung kaba nung first day, umiyak pa ko. Ngayon, medyo magaan. Nakatulog ako. Ang panalangin ko na makakapasa talaga ako at magiging abogado ako this year, pati lahat ng mga kasama ko. Alam ko na lahat kami pangarap talaga ‘to,” sabi ni Sulong.

Tinatayang mahigit 10,000 candidates ang kumuha ng 2023 bar exams sa 14 local testing centers sa buong bansa noong Linggo.

Watch more News on iWantTFC

Samantala, Civil Law at Labor Law and Social Legislation ang mga saklaw ng ikalawang araw ng bar exams.

Sa darating na Linggo naman ang huling araw ng 2023 Bar Examinations.