Bill para sa maagang 'optional retirement' ng gov't workers isinalang sa Senado

MAYNILA — Isinulong sa plenaryo ng Senado nitong Miyerkoles ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng opsyon ang mga kawani ng gobyerno na magretiro nang mas maaga sa edad na 56.

Ito ang nilalaman ng Senate Bill 2444 ni Sen. Ramon “Bong” Revilla.

Sa panukala ni Revilla, mas mababa ito ng 4 na taon mula sa kasalakuyang optional retirement age na 60-anyos.



Layon ng panukalang batas na amyendahan ang Section 13 ng Republic Act 8291 o ang Government Service Insurance System Act of 1997.

Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Revilla na mayroon nang ganitong panukala sa House of Representatives na pasado na sa ikatlong pagbasa.

“This is our response to the clamor coming from our dear civil servants who if given the option would wish to enjoy their retirement days at much earlier time,” sabi ni Revilla.

Present sa plenaryo ng Senado ang ilang mga kawani ng Civil Service Commission o CSC na ayon kay Revilla ay sumusuporta sa kanyang bill.



“Sa mahabang konsultasyon para dito ay binalanse ng komite ang kakayahan ng GSIS bilang tagapamahala ang kontribusyon ng mga kawani ng gobyerno. Manilaw din sa naganap na technical working group meetings na katulad ng mga lingkod bayan ang Civil Service Commission ay sumusuporta at nagtutulak din ng panukalang ito,” sabi ni Revilla.

Sakaling makalusot bilang batas, magiging kaparehas na ang optional retirement age na 56 anyos ng mga government employees ang retirement age ng mga sundalo at pulis sa bansa.

Tiniyak ni Revilla na nagkaroon ng mabusising pag-aaral para sa kanyang panukala at hindi aniya malalagay sa alanganin ang pondong pinamamahalaan ng GSIS.

Sa datos aniya mula sa CSC, nasa halos 18 percent lang o wala pa sa 1 sa bawat 5 kawani ng gobyerno ang nasa edad 56 anyos pataas.

Sabi ni Revilla, kung titingnan ang edad ng optional at mandatory retirement age ng mga kawani ng pamahalaan sa mga kalapit bansa ng Pilipinas sa Southeast Asia, dito aniya sa bansa ang may pinakamatandang retirement age na 60 para sa optional retirement at 65 para sa mandatory retirement.

Sa ibang mga bansa ay pinapayagan nang magretiro sa batang edad na 40 anyos.