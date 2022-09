National Security Adviser Clarita Carlos. Voltaire Domingo/Senate PRIB

MAYNILA -- Tinalakay na ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation nitong Martes ang panukalang batas na nagsusulong na i-institutionalize ang kontrobersiyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sa pagdinig, unang sinabi ni National Security Adviser Clarita Carlos na hindi sila pabor sa panukala alinsunod sa panuntunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-restructure ang burokrasya ng gobyerno.

Sa ilalim kasi ng panukalang batas na inihain ni Sen. Ronald "Bato" dela Rosa, ang task force ay gagawin nang National Council to End Local Communist Armed Conflict.

"I believe that it is not in order to institutionalize the NTF-ELCAC into a council... Giving it a certain level of permanency into a council may not be in order," ani Carlos.

Paliwanag naman ni Dela Rosa, may inilagay naman sa sunset clause kung saan kahit anong oras ay puwede itong buwagin kung natapos na ang tungkulin nito at napuksa na ang rebelyon.

"Nakalagay naman dito, kapag wala ng problema sa insurgency, then hindi na kailangan itong council na ito, i-dissolve natin. Ang purpose lang naman nito... ay para sigurado talaga ang focus nandiyan," ani Dela Rosa.

Dahil sa paliwanag ni Dela Rosa, mas naintindihan umano ni Carlos ang layunin ng panukala, kaya nagpalit siya ng opinyon at sinabing sinusuportahan na niya ito.

"You have made a very compelling argument why it should be made into council. Because I'm a scholar, I'm willing to change my mind. I forgot there is a sunset clause there... For the record, I am now withdrawing what I earlier articulated," sabi ni Carlos.

Sa isyu naman ng red tagging, sinabi ni Carlos na hindi siya pabor dito.

"Red tagging does not work. Red tagging, labelling people does not work... Nagsasayang lang tayo ng laway natin," aniya.

