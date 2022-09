Mga magpapa-booster shot sa Batangas City, binibigyan ng bigas, grocery items

Para mahikayat ang mga residente na magpabooster shot ng bakuna laban sa COVID-19 nag-alok ang Batangas City local government ng ayuda.

Ayon kay Cel Garcia, COVID 19 Vaccination Coordinator ng Batangas City, 5 kilong bigas at grocery item ang tatanggaping kapalit na ayuda ng bawat magpapaturok ng first booster.

Marami pa rin kasi umano sa mga residente ang tumatanggi nang magpabooster matapos makakumpleto ng first at second dose.

Puspusan ang kampanya ng lokal na pamahalaan ng Batangas City para sa COVID-19 vaccinations kaya dinala na nila ang pagbabakuna sa bawat barangay, sa mga mall, terminal at mga simbahan.

Magkakaroon muli ng malawakang pagbabakuna sa Batangas City mula Setyembre 26 hanggang 30 sa ilalim ng programang Bakunahang Bayan.

Sa ngayon nasa 49 ang active cases ng COVID 19 sa Batangas City.

