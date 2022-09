Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Papayagan na ng Social Security System (SSS) ang isang taon o isang bagsakang bayad ng kontribusyon ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang miyembro ng informal sector workers.



Nabatid kasi ng SSS na "seasonal" o hindi regular ang malakihang kita ng mga ganitong klaseng manggagawa kaya niluwagan ang patakaran.

Ayon sa datos ng SSS, nasa mahigit 9 milyon ang workers sa agriculture sector. Hiwalay pa rito ang libo-libo sa informal sector na karamihan ay hindi regular ang kita depende sa ani, huli, at benta.

"In effect you could pay 1 year pabalik. For example, puwede ka magbayad September 21, 2021 up to today -- those contributions can be paid para 'di siya burden na magbabayad every month to pay for his or her SSS," ani SSS President and CEO Michael Regino.

Sa ilalim ng patakaran, maaaring bayaran ng mga mangingisda, magsasaka, o vendor ang buong isang taon na hindi nababayarang kontribusyon kapag kumita nang malaki.

"Once they finish their productive years, wala silang retirement so we are asking now the LGUs if you could help also your job order workers by subsidizing their statutory benefits like SSS, if we will be able to that, imagine, we will be helping nearly a million Filipinos na [classified as] job orders sa gobyerno," ani Regino.

Pati mga sangkaterbang land-based OFWs at job order workers sa gobyerno ang target ding gawing miyembro bilang self-employed member sa hiwalay pang programa ng SSS.

Mahigit 40 milyon ang miyembro ng SSS pero lagpas 14 milyon lang ang aktibong nagbabayad sa ngayon.



-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News