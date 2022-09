DAVAO CITY — Nahuli ang 8 lalaking miyembro ng Alpha Kappa Rho (AKRHO) Delta Chapter fraternity na sangkot umano sa hazing na ikinamatay ng isang estudyante sa lungsod na ito noong Linggo.

Nadakip ang mga ito sa parehong araw ng hinihinalang hazing, kinumpirma ng pulisya nitong Lunes ng gabi.

Pinaghahanap ang 6 na iba pang sangkot umano sa krimen na nakatakas mula sa mga awtoridad.

Ayon sa Davao City Police Office (DCPO), nakatanggap sila ng sumbong na may isang bangkay na natagpuan sa Upper Mandug, Buhangin District matapos ang umano'y hazing. Sugatan naman ang isa pang estudyante.

Una nang naglabas ng pahayag ang University of Mindanao na may mga estudyante sila mula sa College of Criminal Justice na sangkot umano sa naturang hazing. Handa naman ang paaralan na makipagtulungan sa imbestigasyon ng kapulisan.

Bawal ang lahat ng fraternity sa paaralan alinsunod sa Republic Act 8049 o anti-hazing law, at hindi nito kinikilala ang nasabing fraternity group.

"The AKRHO Alpha Delta Chapter is not a recognized organization in the university, including their illegal activities and roster of membership," sabi ng pamunuan ng unibersidad.

Haharap sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Law ang mga naarestong suspek.

— Ulat ni Chrislen Bulosan